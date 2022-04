I russi si ritirano dal Nord e lasciano l’aeroporto vicino Kiev. Zelensky: “Mine anche sui cadaveri”

Nel giorno 38 della guerra russa, si registra un’altra notte di sirene e bombardamenti su diverse città dell’Ucraina. All’alba, le forze armate russe si sono ritirate dall’aeroporto di Antonov, a Hostomel, vicino a Kiev. Lo riferisce il ministero della Difesa ucraino e lo confermano le immagini satellitari diffuse sui social media anche dalla Reuters. Nuove immagini satellitari mostrano che le forze russe si sono ritirate dall’aeroporto che dista circa 29 chilometri, a nord-ovest. dalla capitale ucraina.

L’aeroporto di Kiev era la prima preda di guerra dei tg russi

Nei primi giorni del conflitto, il ministero della Difesa russo aveva pubblicato una serie di video in cui elogiava la facilità con cui affermavano di aver preso proprio questa base aerea. I giornalisti russi avevano fatto eco a queste affermazioni, anche viaggiando con le truppe intorno all’aeroporto come prova di quanto fosse sicura l’area. L’abbandono è quindi un altro esempio del declino del successo militare della Russia intorno alla capitale ucraina.

Secondo la Cnn, al momento non è chiaro dove si siano riposizionati i veicoli militari e di artiglieria. La Russia aveva precedentemente affermato che avrebbe ridotto la sua attività militare intorno a Kiev. Tutte le forze militari e i veicoli che erano posizionati a ovest di Kiev provenivano dalla Bielorussia. I russi potrebbero essere tornati in Bielorussia, ma la fitta copertura nuvolosa sta attualmente impedendo a qualsiasi immagine satellitare di tracciare i movimenti delle truppe nell’area.

Zelensky: “Evidente il ritiro a Nord”

Un ritiro dal nord del Paese che russi stanno minando le case colpite dagli attacchi, prima di andarsene. Ma anche i corpi senza vita delle vittime della guerra. E’ l’accusa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che nel suo ultimo video messaggio ha detto che i militari russi stanno creando ”un disastro totale” nelle zone dalle quali si stanno ritirando attorno a Kiev e a Chernihiv nel nord lasciando mine ”sull’intero territorio”.

I russi, ha avvertito Zelensky, ”stanno minando l’intero territorio. Sono case minerarie, attrezzature minerarie, persino i corpi di persone che sono state uccise. Ci sono molti cavi di innesco, molti altri pericoli”. “Quando hanno lasciato la città di Bucha, le forze di occupazione russe hanno minato edifici civili, infrastrutture e altre aree”, hanno denunciato le Forze armate, sottolineando che le truppe russe si sono ritirate per intensificare gli attacchi in altre regioni, come quella di Donetsk.