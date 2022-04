Fitto: «Ci sono tutte le condizioni perché Meloni e FdI vadano al governo. Il percorso è iniziato da tempo»

Giorgia Meloni può «ambire legittimamente» al governo del Paese: «Ci sono tutte le condizioni», create in un percorso che «è iniziato da moto tempo, non certo ora». A ribadire che la Conferenza programmatica di FdI, in corso a Milano, «è una tappa importante» di questo percorso è stato Raffaele Fitto, tra i primi ad arrivare al “Mico” per i tavoli tematici che aprono la tre giorni milanese.

A Milano un programma per il Paese

«Questa di Milano è una tappa importante per Fratelli d’Italia, perché si finalizza dal punto di vista programmatico anche un’idea del governo del Paese», ha chiarito l’eurodeputato e co-presidente del gruppo Ecr a Bruxelles, sottolineando che «con il consenso crescente, con la credibilità delle idee e una leadership forte come quella della Meloni» per FdI e la sua presidente «ci sono tutte le condizioni per ambire legittimamente alla guida del Paese».

«Meloni può ambire legittimamente al governo»

Meloni guarda ora anche ai “moderati” del centrodestra? «Ci sono due elementi di fondo che anche gli elettori moderati stanno valutando», ha risposto Fitto a una domanda dell’Adnkronos. «Il primo è quello della chiarezza e della coerenza, che appartiene esclusivamente alla Meloni. Il secondo elemento, che emerge da questa “tre giorni” – ha sottolineato – è la competenza, ovvero l’idea di far capire agli italiani che non c’è solo un consenso mediatico su uno slogan, ma c’è un programma di governo serio, ci sono i contenuti, c’è una classe dirigente».

La «missione del centrodestra»

«In questi mesi Meloni ha dimostrato e continuerà a dimostrare molto sotto questo punto di vista», ha ricordato ancora Fitto, soffermandosi poi sullo stato della coalizione di centrodestra. Non è vero che non esiste più, ha precisato il co-presidente dell’Ecr, spiegando che «ci sono delle tensioni che bisognerà superare». L’auspicio, dunque, è che i leader si incontrino, «che si vedano, per capire come guidare il Paese in modo alternativo alla sinistra. Questa – ha concluso Fitto – è la missione del centrodestra…».