Sondaggi, Meloni fa il pieno di voti moderati: gli elettori azzerano le fake dem su FdI

Non solo primo partito italiano in tutti i sondaggi, FdI emerge ora, chiaramente, anche partito che fa il pieno del voto moderato. Il sondaggio Ipsos commissionato dalla Fondazione De Gasperi in occasione dei “30 anni dall’ultima volta della Dc”, è di quelli da far venire un coccolone a Enrico Letta. Sì, perché mentre il Pd e compagnia bella a ogni campagna elettorale puntavano “all in” su questioni come l’allarme fascismo e il presunto estremismo di FdI, il partito di Giorgia Meloni si affermava come punto di riferimento per l’elettorato moderato, che un po’ nostalgicamente la Fondazione De Gasperi ha voluto identificare, ancora dopo trent’anni, tramite gli ex Dc.

FdI fa il pieno di voti moderati

Dalla rilevazione emerge infatti che, se il Pd si tiene stretta una quota del 13,8% di cittadini che in passato «hanno avuto simpatia per lo scudo crociato», come scrive Franco Bechis su Formiche.net, dando conto del sondaggio, FdI capitalizza una quota del 13,4%. Insomma, non si discosta poi dai risultati di quei dem sempre pronti a impartire lezioni di moderazione a suon di allarmi. Per Bechis si tratta di uno «spaccato inedito». E forse lo è nell’analisi così focalizzata sugli elettori che in passato votarono Dc. Il dato in sé, invece, non appare poi tanto sorprendente, sebbene la rilevazione tenga conto solo di chi votava già prima del 1992: non diventi primo partito italiano, come certificano tutti i sondaggi, se non sei punto di riferimento per l’elettorato moderato, che poi, fuori dal politichese, vuol dire la grandissima parte dei cittadini.

Un brutto risveglio per il Pd