Draghi positivo al Covid, asintomatico: salterà le missioni in Africa. Di Maio dovrà sbrigarsela da solo…

Mario Draghi è risultato positivo al Covid e asintomatico. A rappresentare il governo nelle missioni in Africa, nella Repubblica dell’Angola e nella Repubblica del Congo – in agenda per mercoledì 20 e giovedì 21 aprile – saranno i ministri Di Maio e Cingolani. Insomma, ora Giggino dovrà vedersela da solo. Dopo aver ammesso che non possiamo pagare il gas in rubli perché così aggireremmo le sanzioni. Di più: dopo aver annunciato, appena qualche giorno fa, in un’intervista alla Cnn che «ci prepariamo a nuovi pacchetti di sanzioni alla Russia». E che «diamo massimo mandato alla Commissione Europea per stabilire quali debbano essere i prossimi passi». Messi in soffitta Greta e gretismo. E smentiti, puntualmente, i programmi ecologisti del grillismo d’antan, Di Maio ribadisce la necessità dell’Europa e dell’Italia di implementare i propri programmi di sicurezza energetica. E si preparare a volare senza il premier in Angola e Congo.

Di Maio, che si incarta sulle sanzioni. Che a tratti conferma che al momento non c’è una soluzione praticabile al gas russo aldilà di quello che si è riusciti a raccattare qua e là, andando a questuare in giro per il mondo. Ma che poi, tace su logistica e tempi degli approvvigionamenti “assicurati” sulla carta ovunque tranne che a Mosca, continua ad elencare accordi su accordi che però, al momento, non hanno ancora garantito la sostituzione tempestiva ed efficace del gas russo.

Soprattutto, non allo stesso prezzo. Ed è lo stesso ministro degli Esteri a paventarlo, dicendo: «Noi potremo anche importare più quantità di gas da altri partner», ha dichiarato nei giorni scorsi il ministro grillino. «Diversificando e affrancandoci dalla dipendenza dal gas russo. Ma il prezzo – ha quindi aggiunto significativamente a stretto giro – in questo momento è soggetto a dinamiche speculative. Ed è per questo che abbiamo bisogno di un tetto massimo al prezzo del gas per evitare che a pagare siano soprattutto i cittadini europei». Un rischio dunque che, come dimostra il grande dinamismo di Mario Draghi, minaccia di ricadere e mettere in ginocchio le imprese italiane. Un’impresa che ora Di Maio si ritroverà ad affrontare in Angola e Congo senza la “guida”, e il “sostegno”, del premier.