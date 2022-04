Canfora contro Meloni, la preside del liceo di Bari si dissocia. Gemmato: «Dal rettore silenzio assordante»

Con una nota ufficiale, la preside del Liceo scientifico “Enrico Fermi” di Bari ha preso le distanze dall’attacco di Luciano Canfora a Giorgia Meloni, al quale la scuola ha fatto suo malgrado fatto da palcoscenico. «La prof.ssa Giovanna Griseta prende ufficialmente e totalmente le distanze dalle affermazioni che il Prof. Luciano Canfora ha espresso nei confronti dell’On. Giorgia Meloni, pronunciate lunedì 11 aprile 2022 nel corso di una giornata di studio organizzata presso il suddetto Liceo per approfondire la complessità della questione del conflitto russo-ucraino», si legge nel comunicato.

La preside del liceo di Bari prende le distanze da Canfora

«Il Prof. Canfora, infatti – prosegue la nota della dirigente scolastica – era stato invitato unicamente per la sua nota competenza di tipo storico-analitico, così come gli altri relatori del Convegno nel loro specifico ambito di ricerca, i quali hanno offerto contributi di carattere geopolitico, giuridico-internazionalistico e documentaristico, così da presentare un quadro indagativo composito e multidisciplinare». «Pertanto – sottolinea la scuola – qualsiasi altra asserzione di ordine squisitamente politico, ideologico e personale, per di più avulsa dal contesto oggetto di studio, è esclusivamente da ricondurre alla responsabilità del docente ed è da considerarsi completamente estranea alla dimensione formativa approntata per l’occasione dalla scuola».

Gemmato: «Il rettore non ha nulla da dire?»

«Soddisfatto» per la presa di posizione della preside contro le «frasi d’odio» di Canfora nei confronti di Meloni si è detto il deputato di FdI e coordinatore regionale del partito in Puglia, Marcello Gemmato. «Trovo però assordante – ha chiarito Gemmato – il silenzio del Rettore dell’Università di Bari, che nulla ha detto circa le parole che un suo emerito ha indirizzato ad una donna, dandole della “mentecatta”, e a una rappresentante del popolo italiano in Parlamento, democraticamente eletta ed assolutamente lontana dal neonazismo». «Oltre al fatto – ha sottolineato ancora il deputato di FdI – che le dichiarazioni di Canfora su Nato e Ucraina dovrebbero essere già più che sufficienti ad imbarazzare il Rettore dell’Università di Bari», presso la quale Canfora è in forze come professore emerito.