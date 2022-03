Rkomi vola con “Insuperabile”: è la sua rivincita dopo la delusione per il 17.esimo posto al Festival

Una piccola delusione a Sanremo per i suoi numerosissimi fan. Il diciassettesimo posto in classifica brucia, ma Rkomi- pseudonimo di Mirko Manuele Martorana – procede per la sua strada e il successo della sua “Insuperabile” gli dù forza. La canzone vola alto su YouTube conquistando più di cinque milioni e mezzo di visualizzazioni in tre settimane, salgono anche i follower su Instagram che viaggiano sul milione e il suo album “Taxi Driver” è tra i più venduti.

Per Rkomi un successo costruito con sacrifici

Rkomi è cresciuto nel quartiere popolare di Calvairate, situato nella parte est della periferia milanese. Ha frequentato fino al terzo anno l’istituto alberghiero CFP Galdus, per poi abbandonare gli studi all’età di 17 anni senza conseguire il diploma. Nonostante ciò fino ai 21 anni ha sempre lavorato destreggiandosi come barista, muratore e lavapiatti. Piccola curiosità il fatto che in passato è stato coinquilino di Tedua, di cui originariamente sarebbe dovuto diventare tour manager. Per quanto riguarda la sua musica, lo stile e le influenze, nonostante un avvio legato al rap puro con sonorità attuali,

L’indie rap e gli spunti autobiografici

Rkomi si è presto proposto come esponente dell’indie rap. Nella sua musica propone spunti autobiografici, sfruttando la resilienza come tema chiave delle sue canzoni. Ultimamente si è aperto con Silvia Toffanin ripercorrendo la difficile infanzia che ha vissuto nella periferia milanese. «Non cambierei nulla», ha precisato Rkomi. Sempre a Verissimo ha rivelato come ha affrontato il difficile capitolo dell’assenza del padre. «Io non sono mai stato abituato ad averla questa presenza, quindi la mancanza in sé non c’era». Gli è capitato da piccolino di fare qualche domanda, «ma poi facevo un po’ finta di nulla. A 18 anni ricordo di avere espressamente detto: “Cavolo, però forse è il caso di conoscerlo”. Poi mi passò nuovamente». E ancora, «ho visto tante fotografie ma non l’ho conosciuto. Non farò nessun passo, non ne sento il bisogno».

Rkomi e il legame con la famiglia

«Io lasciai presto la scuola», ha aggiunto Rkomi. «A 18 anni iniziai a lavorare e vivere da solo. Poi mi sono lasciato confondere da tutte le cose che dovevo fare e lasciai questa piccola cosa, che comunque era molto importante». È molto legato alla mamma e al fratello maggiore di nove anni. Il cantante è attualmente single anche se a Domenica In aveva detto di frequentare una persona, pur non sentendosi ancora innamorato. Durante la trasmissione, visibilmente imbarazzato, ha aggiunto: «L’amore per me è un aspetto importantissimo, ne parlo spesso nelle mie canzoni, Ho un lavoro che mi toglie tanto tempo, amo l’amore. Ma far coesistere le due cose non è semplice, quindi ci vuole una donna forte. Arriverà».