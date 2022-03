Marta Fascina la spunta sui no di figli e amici di Berlusconi: sabato il “matrimonio”. Tutti i dettagli

Tutto pronto per il non-matrimonio di Silvio Berlusconi e Marta Fascina, che si terrà sabato a Villa Gernetto, sede dell’Università della Libertà e dei ritiri del Monza. Alla fine, dunque, l’ha spuntata lei, la giovane deputata azzurra compagna del Cavaliere, che se non ha potuto avere le nozze vere, non ha assolutamente voluto rinunciare a quelle finte. E non importa che ci sia la guerra, non importa che i rampolli e gli amici più intimi di Berlusconi non siano esattamente entusiasti, non importa che la “festa dell’amore” non possa essere sfarzosa per il momento storico che viviamo. L’importante è mettere al dito quell’anello che, sebbene privo di valore legale, pure ci sarà e dirà a tutti che Marta Fascina, volenti o nolenti, è in qualche modo la signora Berlusconi.

Il “matrimonio” tra Marta Fascina e Berlusconi

A raccontare nel dettaglio preparativi e fermenti intorno alla cerimonia all’americana nella quale si celebrerà il “matrimonio simbolico” di Berlusconi e Fascina è oggi il Corriere della Sera, che spiega come tutto sarà all’insegna della «discrezione» e della «sobrietà». Ridotto il numero degli invitati: una sessantina al massimo, fra famiglie e amici stretti. Ci saranno i parenti della “sposa” e i figli del Cav, ma non tutti perché qualcuno ha accampato «impegni precedenti». Ci saranno i nipoti, e, insieme ad Adriano Galliani, anche quei Fedele Confalonieri e Gianni Letta, che i rumors raccontano come assai perplessi rispetto all’opportunità dell’evento. I politici dovrebbero essere rappresentati da una ristretta pattuglia di vertice: Antonio Tajani e i capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini.

Tutti i dettagli della “quasi nozze” dell’anno

Dati tra i presenti anche Valentino Valentini e Licia Ronzulli, che ha contribuito in maniera sostanziale all’organizzazione della festa e che, si dice, potrebbe anche celebrare la cerimonia simbolica che farà le veci del matrimonio, con tanto di lettura delle promesse reciproche e di fedi, che dicono essere di Damiani. Massimo riserbo, come da tradizione nuziale, sull’abito della Fascina, del quale curiosi e appassionati potranno prendere visione solo a cose fatte, grazie alle foto sui social ufficiali e, forse, a un servizio di Chi. La copertura mediatica, infatti, in ossequio al diktat della sobrietà e della discrezione sarà pressoché assente. Qualcosa in più si sa, invece, sui doni che i due si sono scambiati: un solitario per lei, un calco delle loro mani intrecciate per lui. La festa, poi, consisterà in un pranzo seduti, per il quale la coppia ha vagliato diversi ristoranti stellati, compreso quello di Carlo Cracco.