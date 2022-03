La Casellati pronta a lasciare Forza Italia? Il Fatto: sta guardando con interesse a Fratelli d’Italia

Retroscena del Fatto quotidiano: Elisabetta Casellati, che ha ancora il dente avvelenato per il fuoco amico arrivato da Forza Italia durante le votazioni per il Quirinale, avrebbe in animo di “divorziare” da Berlusconi. Per andare dove?

E’ qua che cronaca politica e gossip si incrociano. Il Fatto riferisce infatti che si sarebbero recati a colloquio con la presidente del Senato sia Luigi Bisignani sia Giorgia Meloni.

Forse – scrive Il Fatto – “è troppo pensare addirittura a un suo approdo in Fratelli d’Italia. Quel che è certo è che la Meloni tanto si è spesa perché il centrodestra tenesse il punto rivendicando il diritto di esprimere un proprio candidato per il Quirinale pure se quel nome era quello di Sua Presidenza. “Che cosa c’è di divisivo nel suo nome? È la seconda carica dello Stato, che è stata votata anche da una parte del campo avverso. È la proposta più istituzionale che facciamo. Il punto è che si dice no alla Casellati, perché si dice no a chiunque non sia di sinistra”. Parole che i forzisti non han detto o almeno non con la stessa convinzione”. Invece Giorgia Meloni le ha dette e la Casellati ha memorizzato e apprezzato.

Per Casellati, insomma, “l’uomo forte del centrodestra oggi – continua Il Fatto – è proprio la presidente di Fratelli d’Italia e così s’ è convinta che il rapporto vada ulteriormente fecondato: ovviamente accarezza l’idea di tornare in Parlamento anche il prossimo giro, ma intende anche darsi una chance per essere rieletta al vertice di Palazzo Madama, con buona pace dei suoi che non l’amano. Non riamati, per usare un eufemismo”.