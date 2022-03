Las Vegas, gli Scorpions cambiano il testo di Wind of Change. Che diventa “il mio cuore dice Ucraina”

Gli Scorpions si schierano con Kiev. E modificano per un concerto a Las Vegas il brano originale della celebre “Wind of Change”. Dedicata molti anni fa alla Perestroika.

Gli Skorpions modificano il testo di Wind of the Change

La band heavy metal tedesca ha cambiato le parole della canzone famosa in tutto il mondo aggiornandola all’attualità della guerra in Uceaina. Il testo del 1990, un anno dopo la caduta del Muro di Berlino, era all’origina dedicato alla fine dell’Urss e alla guerra fredda.

Il mio cuore dice Ucraina

Dal palco gli Scorpions hanno modificato le strofe per supportare l’Ucraina. Invece del verso “I follow the Moscow, down to Gorky Park listening to the wind of change” (“Seguo la Mosca, giù a Gorky Park ascoltando il vento del cambiamento”) hanno cantato “Listen to my heart: it says ‘Ukraine’, waiting for the wind to change”. (“Ascolta il mio cuore: dice ‘Ucraina’, in attesa che il vento cambi”.

Questo il testo originale del 1990

Camminavo lungo il fiume Moskva

Fino a Gorky Park

Ascoltando il vento del cambiamento

Una calda sera di agosto

I soldati passavano

Ascoltando il vento del cambiamento

Il mondo si sta riunendo

Hai mai pensato

che potremmo essere così vicini,

come fratelli

Il futuro è nell’aria

Lo sento dappertutto

Soffiato con il vento del cambiamento

Portami nella magia di questo attimo

In una notte fantastica

Dove i bambini di domani sognano

Nel vento del cambiamento

Camminando lungo la strada

Lontani ricordi

Sono sepolti nel passato per sempre

Io seguo la Moskva

Fino a Gorky Park

Ascoltando il vento del cambiamento

Portami nella magia di questo attimo

In una notte fantastica

Dove i bambini di domani

condividono i loro sogni

Con te e me

Portami nella magia di questo attimo

In una notte fantastica

Dove i bambini di domani sognano il futuro

nel vento del cambiamento

Il vento del cambiamento

Soffia in faccia al tempo

Come una tempesta

che suona la campana della libertà

Per la pace della mente

Fai suonare dalla tua balalaika

Le cose che vuole dire la mia chitarra

Portami nella magia di questo attimo

In una notte fantastica

Dove i bambini di domani

condividono i loro sogni

Con te e me

Portami nella magia di questo attimo

In una notte fantastica

Dove i bambini di domani sognano il futuro

nel vento del cambiamento