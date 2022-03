Fedez operato al San Raffaele: «Cruciali i prossimi giorni». Chiara Ferragni: «Presto sarà a casa»

L’ha conferma l’ha data indirettamente Chiara Ferragni: Fedez è stato operato. «Sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale», ha scritto l’imprenditrice digitale su Instragram a commento di una foto per festeggiare il primo anno della figlia più piccola, Vittoria. «Buon primo compleanno alla nostra Vittoria. Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo, perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata», è il post completo di Ferragni.

Fedez operato al San Raffaele

È stato Libero, nell’edizione di oggi, a rivelare che ieri Fedez è stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano, dove resterà alcuni giorni per la convalescenza e per ulteriori esami che, scrive il Corriere della Sera, saranno «cruciali per stabilire il percorso di cure», mentre «i prossimi giorni saranno fondamentali per definire con precisione il quadro clinico». Secondo alcune indiscrezioni Fedez avrebbe subito un’operazione all’addome, ma notizie ufficiali sulle sue condizioni non se ne hanno. Alcuni osservatori avevano ipotizzato che la malattia di Fedez, che in questo difficile percorso è costantemente accompagnato dalla moglie, potesse riguardare in qualche modo alla demielizzazione diagnosticata al cantante qualche anno fa e che ha un collegamento con la sclerosi multipla, ma le voci sull’intervento all’addome fanno pensare ad altro.

Il cantante sui social: «Mi attende un percorso importante»

Fedez, condividendo nei giorni scorsi la notizia di essere incorso in un serio «problema di salute», aveva chiarito di non sentirsela ancora di entrare nel merito di cosa gli fosse stato diagnosticato. Commuovendosi, aveva però spiegato che «per fortuna lo hanno trovato in tempo», anche se comunque lo attendeva «un percorso importante». Poi, nei giorni successivi, è arrivato l’annuncio sul fatto che ieri sarebbe stata «una giornata importante», accompagnato dal ringraziamento, oltre che alla sua famiglia e ai suoi amici, a quanti gli avevano fatto sentire la loro vicinanza, incoraggiandolo e mandandogli «tanta positività». E sono davvero tante le voci che si sono fatte sentire a supporto di Fedez, tra le quali anche quelle di Vittorio Feltri e Matteo Salvini, che ha messo da parte i pregressi dissapori sottolineando che «possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente». «Forza ragazzo!», aveva concluso il leader della Lega.