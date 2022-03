Fedez in lacrime su Instagram: “Sono malato. Mi aspetta un percorso importante”

Un messaggio che ha preso tutti in contropiede quello di Fedez dal suo profilo Instagram: “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, per fortuna con grande tempismo, che comporta un percorso. Un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare“. Ora non se la sente, il rapper, ma in seguito, con parole commosse, ha detto di volersi sfogare. “Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”. E’ un Fedez colpito nel morale quello che appare su social. Occhi lucidi, quasi cedendo alle lacrime in qualche momento, ha affidato a una storia di Instagram una delle confessioni più difficili da fare: rendere nota la propria malattia.

Sempre baldanzoso, aggressivo, in cerca di polemiche, sui social Fedez, 32 anni ad ottobre, ha condiviso gran parte della sua vita. Tante gioie, dalla nascita dei figli Leone e Vittoria alle tante azioni di solidarietà, alle tante ostentazioni e provocazioni. Quello di oggi è una persona che intende condividere anche un dolore grande. “Se questo mio racconto – dice ancora Fedez – riesce a dare conforto anche a una sola persona che magari non ha la fortuna di essere circondato da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità. E riesco a conferirgli un senso, cosa che a tratti ovviamente non si riesce a dare”.

Fedez: “Questo momento sarà anche la mia forza”

Ha così postato il lungo video “per esorcizzare, nella speranza che possa far bene anche a me”, ammette il rapper. “Mi rendo conto che in questi anni, è come se avessi avuto – in questa modalità di comunicazione – una sorta di album dei ricordi condiviso, e solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che stava affrontando un momento difficile. Quell’album condiviso in questo momento sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me”. Nulla di più precisa sulla sua malattia. “Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, la mia famiglia, i miei amici. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi il più presto possibile”.

Salvini: “Possiamo avere discusso, ma non conta niente. Forza ragazzo”

Sua moglie Chiara Ferragni, dal profilo Instagram ha subito postato un’immagine sorridente di famiglia e una didascalia: “ha bisogno di un supporto in più in questi giorni. Ti amiamo più che mai amore mio, e presto starai bene, sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, dei tuoi amici e delle persone che ti amano così tanto”. Come si può immaginare, l’attenzione mediatica è altissima, decine e decine i messaggi di incoraggiamento dai fan e dai personaggi dello spettacolo, tra i primi, Mara Venier, Antonella Clerici, Emma Marrone. Poi è arrivato il messaggio del politico che Fedez più ha attaccato in assoluto: Matteo Salvini. “In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”, scrive su Facebook il leader della Lega. Con la salute non si scherza.

Tanti i commenti di solidarietà e di rispetto. Ma, immancabili, sono spuntati anche i tweet di alcuni haters – non molti– che in alcuni casi gli hanno augurato il peggio; in altri casi hanno sottolineato come abbia denaro a sufficienza per curarsi. Altri ancora hanno polemizzato con la decisione di Fedez di portare sui social un problema di salute così serio.