Guido Crosetto su Twitter: “Sono positivo per la terza volta al Covid”. E scatena i commenti No Vax

«E te pareva! Di nuovo positivo! Così mi sono fatto tutte le principali varianti disponibili in circolazione». A comunicarlo su Twitter è Guido Crosetto, che informa così gli utenti di essere risultato di nuovo positivo al test per il Covid. «Per fortuna lo sono diventato dieci ore prima di imbarcarmi su un volo intercontinentale. Ma che p…», ironizza.

Non è la prima volta che l’imprenditore torinese nonché cofondatore di Fratelli d’Italia ha avuto vicessitudini dovuta dal Covid. Quando non ha problemi di positività, nonostante le plurivaccinazioni, si ritrova con il Green pass, secondo la sua denuncia, inspiegabilmente bloccato.

Tempo fa, quando Crosetto era stato trovato per l’ennesima volta positivo al Covid, era esplosa la polemica. Tutto per una battuta fatta dallo stesso esponente di Fratelli d’Italia. «Sono stato malissimo», aveva iniziato, per poi passare subito all’affondo: «Se mi faccio domande mi danno del no-Vax». E ancora: «A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11 aprile. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono stato malissimo. Poiché diabetico e cardiopatico, mi hanno fatto monoclonali. Sono guarito. Non avrò green pass per settimane. Se mi faccio domande, mi danno del no vax».

Guido Crosetto positivo infiamma i no vax: “Visto? Il vaccino non serve”

L’annuncio su Twitter ha scatenato ovviamente i più accesi No Vax. Non caso il commento più retwittato è quello di un utente che domanda: “Un dubbio sui vaccini non le è ancora venuto?”. Mentre un altro, chiede più maliziosamente di ricostruire il percorso vaccinale di Crosetto. «Guido, intanto le auguro ovviamente il meglio ma le volevo chiedere una conferma, qualche tempo fa non aveva detto di aver anticipato la quarta dose perche il suo Green pass non funzionava più? Quindi ne ha fatte 4? Grazie per la risposta». L’ex sottosegretario alla Difesa non ha risposto, ma su questo ha replicato un altro utente. «Non ha detto di aver anticipato la quarta dose, ha detto di aver anticipato di due mesi il suo richiamo del vaccino. Persona che ha scelto di vaccinarsi, ma ha sempre criticato le restrizioni per chi ha fatto una scelta diversa, rivelando anche tutte le criticità, pure il blocco».