Solidarietà a Fedez dopo l’annuncio della malattia: da Emma a Crosetto l’incoraggiamento di “chi ci è passato”

Il mondo dello spettacolo si strine intorno a Fedez. Dopo l’annuncio della malattia, arrivato via social, la notizia – e quelle immagini del rapper in lacrime – hanno scatenato un profluvio di messaggi di solidarietà da parte di artisti, e non solo. Fedez è malato e deve sottoporsi ad un percorso di cure. Il rapper lo annuncia su Instagram in una serie di stories in cui accenna alla malattia. E la notizia turba tutti, amici e detrattori indifferentemente. «Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose», dice commosso, manifestando l’intenzione di condividere prossimamente la propria vicenda.

Solidarietà a Fedez dopo l’annuncio della malattia: il tweet di Crosetto

«Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto – ha quindi aggiunto Fedez –. Mi sento di raccontare in futuro questa mia nuova avventura. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona che non è circondata da tanti affetti come sono io – conclude nel videomessaggio il rapper di Buccinasco – riesco a conferire un senso a questa parentesi della mia vita. Cosa che a tratti non riesco a dare». Un senso, forse, sarà difficile da trovare. In compenso, però, la solidarietà di amici e colleghi è arrivata, chiara. Forte. E a tutto campo. Come dimostra, per esempio, il messaggio di vicinanza e incoraggiamento che Crosetto ha rivolto a Fedez da Twitter, scrivendo: «Chi ci è passato ti capisce. Si supera. Forza, Fedez! Un abbraccione da uno sconosciuto!».

Solidarietà da Matteo Salvini: «Forza ragazzo!»

Un pensiero, quello di Crosetto, che spicca tra i tanti messaggi che Twitter sta registrando da 24 ore a questa parte. E che dalla giornalista Myrta Merlino, che ha sottolineato lo choc seguito all’annuncio social: «Davanti a certe notizie ci sono poche parole. Solo un grande in bocca al lupo. Forza Federico!». A quello pacificatore di Matteo Salvini – notoriamente nel mirino polemico del rapper e al centro di accesi botta e risposta con lui – che già ieri su Facebook ha postato: «In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!». Sono davvero tanti e molto affettuosi i pensieri che amici, colleghi e followers stanno tributando all’artista milanese.

Per Fedez tanti messaggi di sconcerto, incoraggiamento e vicinanza: Simona Ventura

Messaggi che a supporto aggiungono anche lo sconcerto. Come nel caso di Simona Ventura, che tra commozione e sgomento, ha avuto per Fedez parole di incoraggiamento e di affetto. «Sono attonita – ha detto la conduttrice tv al rapper –. Quello che posso dirti sommessamente è che la prova durissima che dovrai affrontare. E che sono sicura supererai. Un senso ce l’ha. Lo capirai al momento giusto. Appoggiati alla tua meravigliosa moglie Chiara, a Leo e a Vitto. Saranno loro i tuoi angeli, e anche noi, che se vorrai, ti staremo vicino perché vi vogliamo tanto bene. Forza».