Dramma a Teramo, Suv investe la nonna e il nipotino di otto mesi: il bimbo muore dopo 6 giorni

Dramma in provincia di Teramo. Era nel passeggino, con la nonna di 62 anni che lo portava a spasso in una bella giornata di sole. Erano appena usciti da casa. Entrambi sono stati travolti da un’auto, lo scorso 25 marzo, sulla statale 150 a Pagliare, mentre attraversavano, le strisce pedonali, nel comune di Morro d’Oro, nel teramano. Il piccolo, di otto mesi, non ce l’ha fatta. È deceduto questa mattina all’ospedale pediatrico del Bambino Gesù a Roma. Le ferite che ha riportato dall’impatto sono state letali, nonostante un intervento chirurgico. Per giorni si è sperato in un miracolo, che non c’è stato.

Teramo, nipotino e nonna investiti da un 89enne

Ad investire nipotino e nonna, anch’ella ricoverata in ospedale, è stato un uomo di 89 anni di Roseto degli Abruzzi alla guida di una Jeep Renegade che ha schiacciato il passeggino tra un palo e un albero. Il bambino, a causa del colpo, è stato sbalzato fuori cadendo a terra e sbattendo la testolina sull’asfalto, riportando un trauma cranico commotivo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ai sanitari. Il pensionato è indagato ora di omicidio stradale. Per il giorno del funerale, il sindaco, Romina Sulpizi, ha dichiarato il lutto cittadino.

Altro caso a Padova

Proprio alcuni giorni fa c’è stato un caso analogo a Padova. Un’auto ha investito una donna che attraversava sulle strisce pedonali con il figlio di un anno. Poche ore dopo il bambino è morto. Troppo gravi le sue condizioni all’arrivo in ospedale. Il piccolo si trovava nel passeggino quando la mamma ha attraversato la strada in via Plebiscito intorno alle 15.30. Un’auto li ha investiti e il bambino è stato sbalzato fuori dal passeggino. I soccorritori hanno portato il bimbo al pronto soccorso pediatrico dove è morto un paio d’ore dopo. Da una prima ricostruzione sembra che il conducente non abbia visto in tempo i pedoni. Avrebbe tentato di frenare ma non sarebbe riuscito ad evitare lo scontro.