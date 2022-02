Presidenzialismo, Meloni: «Oltre 35mila italiani hanno già firmato la proposta di legge di FdI»

Sono già più di 35mila gli italiani che hanno firmato la proposta di legge di iniziativa popolare lanciata da FdI sul presidenzialismo «per dare ai cittadini la possibilità di scegliere il Capo dello Stato». A darne notizia è stata Giorgia Meloni con un post sui social.

Il presidenzialismo per «dare più potere agli italiani»

Con questa iniziativa «Fratelli d’Italia vuole dare più potere agli italiani» si legge sulla pagina della raccolta firme certificata attraverso lo Spid, dunque in tutto e per tutto valida, come la raccolta ai banchetti, per la presentazione nelle sedi deputate. A questa richiesta dal basso di modifica costituzionale, però, FdI continua anche ad affiancare la battaglia parlamentare, che il 28 febbraio vedrà l’approdo in Aula della proposta di legge del partito.

Meloni: «È ora di passare dalle parole ai fatti»

«Penso sia ora passare dalle parole ai fatti», ha spiegato Meloni, sottolienando che l’approdo in Aula sarà il momento in cui «vedremo come si comporteranno le forze politiche al di là dei proclami». «Capiremo in Aula chi vuole davvero innovare l’Italia e chi preferisce difendere lo status quo, chi vuol far entrare l’Italia nella terza Repubblica e chi lavora per tornare nella prima, magari restaurando un sistema proporzionale», ha detto ancora la leader di FdI, tornando su questa battaglia storica della destra italiana anche in occasione del ricordo di Pinuccio Tatarella, che del presidenzialismo fu grandissimo sostenitore.

L’elezione diretta come «madre di tutte le riforme»

«Mi aspetto che il 28 febbraio si apra un dibattito estremamente serio», ha chiarito Meloni. «Noi – ha aggiunto – vogliamo fare la madre di tutte le riforme. Con il presidenzialismo i cittadini di scelgono direttamente il capo dello Stato, hanno una garanzia di stabilità, conoscono chi li governerà la sera in cui votano. Significa – ha concluso la leader di FdI – uscire dalla palude di certa democrazia parlamentare con le maggioranze che cambiamo continuamente».