Sondaggio, quasi otto elettori su dieci vogliono il presidenzialismo: anche a sinistra lo vuole più della metà

Gli italiani vogliono il presidenzialismo, l’elezione diretta del Capo dello Stato. Il tema è tornato sul tavolo del dibattito politico, rilanciato sul palco di Atreju da Giorgia Meloni e dai tanti ospiti politici e politologi intevenuti. L’ultimo sondaggio in ordine di tempo e quello curato da LaPolis dell’Università di Urbino e Demos per l’Osservatorio “Gli italiani e lo Stato”. Lo riporta La Repubblica in un articolo di Ilvo Diamanti. Il titolo è inequivocabile – “Italia presidenzialista”- in quanto il dato che emerge dalla rilevazione lascia pochi spazi all’ interpretazione. L’orientamento degli italiani è chiarissimo: quasi l’80% si dice a favore di una possibile Italia presidenzialista.

Presidenzialismo, il sondaggio pubblicato da Repubblica