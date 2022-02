“Posso passare?”. E scatta l’aggressione: rider pestato a calci e pugni dal branco a due passi dal Senato

Roma fa paura. Un rider fermato e aggredito a calci e pugni in pieno centro, a pochi passi dal Senato. Pestato dal branco in una delle zone più pattugliate e monitorate della città eterna. Mentre poco distante, nel cuore pulsante della Roma by night, tre ragazzi tunisini accerchiano. Sferrano un cazzotto in pieno volto. E rubano il portafogli, a un turista a passeggio con amici per le vie del caratteristico rione…

Rider aggredito dal branco in centro, turisti rapinati a Trastevere

Dal degrado delle periferie ai violenti in azione nel centro storico, non c’è quadrante della capitale che non riporti, ormai quotidianamente, il segno di un declino che sembra inarrestabile. Lo scempio che si ripete quasi ordinariamente – che avvenga sotto forma di rapina o di aggressioni in branco perpetrate con efferatezza e gratuità – sta diventando un segno distintivo non solo della “malamovida” romana concentrata nei weekend, e limitata alle note piazze capitoline di Trastevere e San Lorenzo. Ma un fenomeno in escalation continua. E l’aggressione al rider a due passi dal Senato. Come la rapina ai turisti accerchiati e derubati ai piedi del Gianicolo, lo testimoniano, purtroppo, una volta di più…

Il rider chiede permesso e 10 ubriachi lo pestano a calci e pugni

Vediamole nel dettaglio, allora, queste ultime due aggressioni di ieri sera. La prima, quella che ha colpito un rider che un branco composta da circa una decina di giovani ubriachi, ha preso a calci e pugni mentre stava pedalando per consegnare una cena a domicilio. L’uomo, portato all’ospedale Santo Spirito per accertamenti, ha riferito di essere stato aggredito da una decina di giovani italiani a piazza delle Cinque Lune mentre cercava di farsi largo per passare. Proprio la richiesta di permesso per procedere con la sua corsa in bici, avrebbe fatto scattare la malsana idea del pestaggio: un’aggressione senza un perché e senza contesto, su cui stanno indagando i carabinieri alla ricerca di un senso oltre che dei responsabili dell’aggressione.

Turisti accerchiati e rapinati da tre giovani tunisini

La seconda vessazione ha per teatro i vicoli di Trastevere. Per l’esattezza, via del Moro: dove tre ragazzi tunisini hanno accerchiato e poi rapinato una coppia di turisti. la mini gang, dopo aver colpito uno degli stranieri a passeggio con un pugno, gli hanno sottratto il portafogli. Subito dopo le vittime si sono rivolti ai carabinieri presenti in zona e hanno raccontato quanto gli era successo poco prima. Una denuncia tempestiva, che ha aiutato i militari a individuare e fermare subito i tre responsabili della vile aggressione.