Roma Termini, la furia di un immigrato: colpisce a pugni una donna e prende di mira un’altra vittima

Un’altra serata di tensione nella zona della Stazione di Roma Termini. Gli agenti della Polfer – insieme a una pattuglia di militari – hanno arrestato un immigrato del Congo, di 28 anni. Deve rispondere alle accuse di tentata rapina e aggressione nei confronti di un cittadino italiano. In particolare, è emerso che lo straniero era già sottoposto all’obbligo di presentazione presso il Commissariato di Polizia “Viminale”. Ha cercato di impossessarsi del telefono cellulare di un uomo, aggredendolo. I poliziotti, non lontani dal luogo dell’accaduto, hanno bloccato e arrestato l’aggressore.

Roma Termini, l’aggressione alla donna

Durante le indagini, gli uomini in divisa hanno scoperto che lo stesso immigrato si era reso responsabile di un’aggressione avvenuta poco prima in via Giolitti, sempre in zona Roma Termini, ai danni di una donna. Quest’ultima, senza alcun motivo era stata colpita al volto con un pugno. Proprio per questo a aveva riportato una ferita al setto nasale, ragione per cui era stata soccorsa in codice giallo all’Umberto I.

Straniera con i documenti falsi

Nel pomeriggio, gli operatori della Polizia Ferroviaria di Roma Termini, durante un servizio a bordo treno, hanno arrestato una donna straniera. Era in possesso di un documento falso. Nello specifico la viaggiatrice, sottoposta a controllo, ha esibito un documento d’identità apparso subito sospetto. A seguito di ulteriori accertamenti è emerso che i dati anagrafici riportati sulla carta erano palesemente falsi. Pertanto la donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida del provvedimento.

Ancora violenza a Roma Termini

Pochi giorni fa altra violenza a Roma Termini. In manette un uomo di 27 anni, originario della Repubblica di Guinea. L’uomo era seduto su uno scooter parcheggiato in via Giolitti. Il ragazzo ha mostrato subito segni di insofferenza al controllo di polizia. Dopo essersi autolesionato, si è gettato improvvisamente contro uno dei poliziotti riuscendo così a scappare. La fuga è durata solo pochi metri. L’uomo ha tentato di liberarsi colpendo con calci e pugni i poliziotti.