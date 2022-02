Porte chiuse da Mediaset a Meloni e ai suoi. Lei se ne va da Giletti e un tweet di Tajani scatena il web

I fatti sono noti: c’è Giorgia Meloni infuriata per come è andata a finire la partita del Quirinale. Lei dice che il centrodestra va rifondato. Gli alleati non rispondono. O meglio non Salvini e Berlusconi in prima persona. Lasciano che a rispondere siano i colonnelli. E anche i fatti.

E tra i fatti c’è la cancellazione dall’elenco degli ospiti dei talk show Mediaset degli esponenti di FdI. Il tutto accade dopo la partecipazione di Giorgia Meloni a Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. In quella sede Meloni aveva affermato che lei non doveva nulla a Berlusconi. E il Cavaliere si sarebbe risentito visto che nella sua visione la destra è una sua creatura. Risale ai tempi del braccio di ferro con Gianfranco Fini, infatti , la sua frase sui “camerati” che non sarebbero stati altro che zucche se lui non li avesse trasformati in carrozze dorate, come la fata madrina di Cenerentola.

Sia come sia, pare che Berlusconi si sia irritato per la frase di Giorgia Meloni. E Antonio Tajani, di lì a poco, scrive un deferente tweet: «Aristotele passeggiava insegnando ai suoi discepoli. Fu interpellato da uno di loro: “Maestro qual è la cosa che svanisce prima in natura?”. Lui rispose: “La gratitudine” ». Chi sarebbero gli ingrati? Forse quelli di FdI? In ogni caso il tweet di Tajani non riceve grandi apprezzamenti. Anzi nelle risposte serpeggia un crescente malumore. Scrive uno: “Nessun discepolo gli ha domandato: “Cosa pensa del tradimento, dell’incoerenza e del mancato rispetto di chi ti vota?”. E un altro: “Non avete ancora capito quale batosta elettorale vi sta arrivando addosso… Ci vediamo alle prossime elezioni!”. E c’è anche qualche malizioso che chiosa: “Attento che al tuo posto Berlusconi ci mette Renzi”.

Tutta la storia – racconta Repubblica – poi “prende una piega decisamente meno filosofica. Mercoledì, nel giro di un’oretta, vengono annullati gli inviti già fatti, per trasmissioni Mediaset, a un paio di rappresentanti di Fratelli d’Italia: Galeazzo Bignami è cancellato dalla lista degli ospiti di “Zona bianca”, Elisabetta Gardini da quella di “Dritto e Rovescio”. E oggi salta pure la partecipazione di Guido Crosetto alla puntata di «Stasera Italia». Dall’entourage di Berlusconi si fa sapere che non vi è stato alcun intervento in tal senso del Cavaliere. E comunque Giorgia Meloni tornerà presto in tv: domenica, su La7, da Massimo Giletti.