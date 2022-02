Partono già i siluri contro Iva Zanicchi. Lei replica. “Mi danno per ultima? E chi se ne frega…”

A 13 anni dalla sua ultima apparizione sul palco dell’Ariston, Iva Zanicchi è più agguerrita che mai: l’Aquila di Ligonchio ha già partecipato dieci volte al Festival di Sanremo, arrivando prima in tre occasioni.

I bookies danno Iva Zanicchi per ultima

Questa volta però l’impresa è difficilissima: gli analisti di Snai e Stanleybet.it infatti la piazzano al primo posto sul tabellone dell’ultimo classificato a 3,25, davanti a Giusy Ferreri a 4,75.

Massimo Ranieri favorito per il premio della critica

Grandissimo ritorno al Festival anche per Massimo Ranieri, vincitore nel 1988 con ‘Perdere l’amore’, cantata lo scorso anno in duetto con Tiziano Ferro. Per i bookmaker la vittoria è lontana – a 9 volte la posta su Stanleybet.it – ma il cantante napoletano è tra i favoriti per il premio della critica, che su Snai si gioca a 3,50.

Operazione siluramento contro un’artista non allineata

Sembra già partita l’operazione di siluramento della cantante, che è stata eurodeputata di Forza Italia e che non ha nascosto in passato le sue simpatie per Matteo Salvini. Inoltre dichiarò senza infingimenti che avrebbe votato per Giorgia Meloni. Insomma, una voce politicamente scorretta su cui pesano i soliti pregiudizi con i quali si infligge un marchio negativo agli artisti non allineati.

Iva Zanicchi replica: l’applauso più grande dell’orchestra è stato per me

Iva Zanicchi non sembra darsene pensiero. “I bookies mi danno per ultima al festival? Meglio ultima che penultima, almeno si nota“. E’ l’ironica risposta all’Adnkronos alle quote degli scommettitori che la danno all’ultimo posto nella classifica sanremese. “Io la mia vittoria ce l’ho già -aggiunge l’Aquila di Ligonchio- perché ieri nella prova generale l’orchestra ha applaudito e l’applauso più grande è stato per me. Poi che mi diano ultima chi se ne fotte, per dirlo chiaro”.

Iva Zanicchi: se vinco a Sanremo vengo a Domenica In in bikini

Tra l’altro nella giornata di lunedì la Zanicchi ha regalato un simpatico siparietto con Eleonora Daniele: intervenendo a Storie Italiane su Rai3, la cantante ha fatto una promessa particolare. “Se vinco Sanremo – ha dichiarato – il giorno dopo a Domenica In mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho”.