Franco Bechis lascia “Il Tempo”: andrà a dirigere il nuovo quotidiano economico di Belpietro

Franco Bechis lascia la direzione del quotidiano ‘Il Tempo’ che ha guidato negli ultimi tre anni dal 19 novembre 2018. Secondo indiscrezioni che trovano conferma in ambienti ben informati, Bechis è in procinto di prendere la direzione del nuovo quotidiano economico-finanziario, che vedrà Maurizio Belpietro in veste di editore.

Il passaggio si inserisce in un mercato piuttosto movimentato dell’editoria di destra. Bechis lascia infatti, Il Tempo di proprietà dell’imprenditore ed esponente di Forza Italia, Antonio Angelucci in un momento caldo dell’editoria di destra. Angelucci sarebbe infatti in trattative per rivelare dalla famiglia Berlusconi il quotidiano Il Giornale. La testata dal 1992 è nelle mani del fratello minore di Silvio, Paolo Berlusconi, attraverso la Società Europea di Edizioni. L

Lo scopo, ha ipotizzato La Stampa, è «la creazione di un polo editoriale della destra italiana. Lo schema della fusione prevede una sinergia tra testate. Una delle ipotesi che circola in questi giorni è di agganciare Il Tempo e Libero come cronache cittadine, rispettivamente di Roma e di Milano, a Il Giornale che invece offrirebbe la parte nazionale».

La carriera di Franco Bechis

Laureatosi in Filosofia, ha iniziato la carriera giornalistica occupandosi della pagina economica dopo aver fatto uno stage a Mondo economico, lavorando al Sabato e a MF Milano Finanza, di cui è poi diventato redattore capo, vicedirettore e infine direttore nel 1999. Direttore del Tempo (2002-06) e poi di Italia Oggi (2006-09), dal 2009 al 2018 è stato vicedirettore del quotidiano Libero. Nel 2018 è stato direttore del Corriere dell’Umbria e degli altri Corrieri del Centro Italia: Arezzo, Siena, Rieti, Viterbo e dallo stesso anno ha diretto Il Tempo.