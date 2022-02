Cosenza, molestie al liceo: arrivano gli ispettori. Sasso: «A fare più male è l’omertà dei colleghi»

Al liceo scientifico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di Cosenza, sono arrivati gli ispettori dell’Ufficio scolastico regionale. La misura è stata disposta, su iniziativa del ministero dell’Istruzione, dopo il resoconto di una indagine interna all’istituto, in relazione alle denunce degli studenti su casi di presunte molestie sessuali da parte di un insegnante.

Il caso delle molestie sessuali al liceo

Le prime denunce erano partite sui social, suscitando una querela per diffamazione da parte della dirigente scolastica, Iolanda Maletta, nei confronti degli amministratori della pagina. Nei post si parlava di molestie, richieste di foto a sfondo sessuale e atteggiamenti discriminatori messi in atto da un insegnante. Gli studenti, poi, hanno deciso di dare vita a un’occupazione, contro quello che hanno ritenuto un atteggiamento minimizzatore da parte della preside, che non avrebbe preso alcun provvedimento di fronte a situazioni che, è stata sempre la denuncia degli studenti, andavano avanti da anni. La preside, dal canto suo, nei giorni immediatamente successivi all’esplosione del caso ha convocato un consiglio d’Istituto al termine del quale è stato redatto un documento che chiedeva agli studenti di far emergere e valutare i fatti nelle sedi opportune, «comprese quelle giudiziarie».

La denuncia di una ragazza: «Chiesta pure una foto osé in cambio del 6»