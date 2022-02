Bassetti pronto a scendere in campo: «Io in politica? Mai dire mai». Ecco cosa ce lo fa pensare

Bassetti entra in politica? Stando a quanto detto – espressamente e tra le righe – dal virologo del San Martino di Genova ospite a Un giorno da pecora su Rai Radiouno potremmo anche togliere il punto interrogativo e rispondere tranquillamente con un sì. La domanda è nell’aria da un paio di anni, corroborata da talmente tanti di quei retro-pensieri e dietro le quinte che oggi non siamo i soli a sciogliere la prognosi affermativamente. Se poi non bastassero deduzioni e convincimenti, basterà leggere tra le righe di quanto detto ieri proprio dal diretto interessato che, più o meno consapevolmente, ha dato da pensare lasciando che l’ascoltatore di turno traesse abbastanza chiaramente le conclusioni…

Bassetti: «Io in politica? Mai dire mai»

E allora: «Entro in politica nel 2023? Non credo. Nella vita mai dire mai, oggi direi di no». Il professor Matteo Bassetti risponde così, a Un giorno da pecora, alle domande su un suo eventuale ingresso in politica, magari con una candidatura alle prossime elezioni politiche. Che tradotto potrebbe tranquillamente tradursi in un: sì, vedremo come, di sicuro sappiamo il quando. Anche perché, subito dopo l’esperto che abbiamo imparato a conoscere e frequentare quotidianamente negli ultimi due anni, a stretto giro aggiunge anche: «Nella vita mai dire mai, oggi direi di no. Dipende sempre dalle offerte, da cosa si va a fare. Al momento non ci penso, ci penseremo: il 2023 deve ancora arrivare».

Bassetti scende in campo: ecco cosa ce lo fa pensare

E anche se, forse temendo di essersi sbilanciato un po’ troppo, subito dopo il responsabile di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova piazza la classica smentita “di conferma”: «Quando finirà la pandemia continuerò a fare il mio lavoro, continuerò a fare il dottore e il professore universitario. Non avrò nessun problema ad uscire dai radar». Sappiamo tutti che concludere dicendo: «In questi due anni ho sottratto tempo soprattutto a mia moglie e ai miei figli. Non ho mai preso un euro e ho portato via tempo alla famiglia».

E parlando dell’eterno antagonista Andrea Crisanti…

O anche: «Non mi mancheranno tv e interviste, troverò altro da fare nel tempo libero» non può bastare per cementare il dubbio. Perché in questi due anni di esposizione mediatica, il professor Bassetti ha parlato parecchio. E se ieri avesse davvero voluto escludere una futura discesa in campo, avrebbe usato espressioni più tranchant. Sarebbe ricorso ad affermazioni decisamente più risolute. Come del resto ha fatto nel corso della chiacchierata radiofonica quando, dopo aver alluso a una sua possibile futura candidatura, Bassetti trova tempo e modo di rispondere a una domanda sull’eterno antagonista: il professor Andrea Crisanti. Altro esperto diventato noto al pubblico nell’emergenza Covid. Altro possibile candidato pronto a lanciarsi nell’avventura politica…

Bassetti si candiderà? Al duello in tv è già preparato…

D’altro canto, il duello tv è già un rito saldamente collaudato. La rivalità tra i due confermata ad ogni confronto mediatico, o assolo, che dir si voglia. Come ieri, quando a Giorgio Lauro e Geppy Cucciari, il virologo genovese ha asserito fuori dai denti: «Io non discuto con chi non stimo». «Non stima Crisanti?». «No. Parla di cose che non sa. Quando parla di clinica di malattie infettive, quando parla di come si curano le persone, sono argomenti un po’ lontani da un bravissimo microbiologo, parassitologo e virologo. Per alcuni argomenti è meglio ascoltare chi vede i malati per mestiere e non chi non ne vede proprio o li ha visti solo all’università».

Ecco gli schieramenti possibili

E allora, anche gli schieramenti in cui posizionarsi politicamente sono in qualche modo definiti. Anche perché Crisanti, alla trasmissione Il virus che tira su La7, ha dichiarato apertamente che «se mi si vuole classificare così, sono di sinistra. Non è che mi vergogno: non faccio fatica a dirle che da giovane ho militato anche in gruppi extraparlamentari. Poi chiaramente sono diventato un po’ equilibrato». Pertanto, per la legge degli opposti, ancora una volta possiamo dedurre e sbilanciarci a intuire dove si posizionerà Bassetti. Non resta che aspettare l’annuncio ufficiale.