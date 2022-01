Squallida intervista di Fedez a Chiellini: una sequela di volgarità imbarazzanti

“Avete mai pisciato in campo?”. E’ una delle “perle” contenute nella veramente volgare intervista – se così si può chiamare – di Fedez al capitano della nostra Nazionale, Giorgio Chiellini. Il centrale difensivo della Juventus è stato ospite insieme al collega Leonardo Bonucci del podcast, “Muschio selvaggio” del rapper. Un coacervo di domande squallide da parte del marito di Chiara Ferragni in versione giornalista sportivo. I due campioni devono tenere botta.

Fedez e la pipì in campo

Chiellini e Bonucci hanno la compiacenza di rispondere. “Mentre corri non ti scappa, la fai prima di entrare in campo”: è la spiegazione dei due difensori della Juventus. Che, chiamati su un terreno “corporale”, poi hanno rivelato un retroscena: “Un nostro compagno a metà di un primo tempo mi fa: ‘Oh Leo, controllami se dietro mi si vede marrone perché mi sto ca**ndo sotto”.

Fedez a Chiellini e a Bonucci: “Fare il calciatore fa sco… di più?”

Insomma, un’intervista inverosimilmente legata alle necessità fisiologiche che fanno un certo senso. Tornando alla domanda, poi, i due hanno risposto: “Come fai? Eh, te lo tieni. Raramente è capitato che qualcuno abbia fatto uno scatto nello spogliatoio e poi sia tornato indietro”. Dopo questa serie di domande e risposte squallide, uno penserebbe che Fedez passasse a qualcosa di meno trash. Invece, la domanda successiva suona così: “Ma fare il calciatore, fa scop*** di più?”, ha chiesto Fedez. E Chiellini ha risposto: “Ora sia io che Leo siamo sposati, ma prima eravamo single. Guardami: io sono brutto come la fame, eppure ti dico di sì. Il calcio aiuta eccome”. Che scoperta. Fedez ha fatto uno “scoop”. Da che il calcio è il calcio i giocatori hanno sempre avuto problemi di abbondanza in quanto a conquiste. Il modo di porgere di Fedez è veramente imbarazzante. Voleva essere ironico, è stato solo volgare.

Fedez voleva essere ironico ma l’intervista è zeppa di volgarità

Passando dai particolari pruriginosi agli Europei, invece, i due calciatori sono tornati a loro agio hanno spiegato quanto sia stato difficile mettere da parte le emozioni durante ogni partita. Spesso la forza per affrontare un rigore decisivo può arrivare proprio dai tifosi avversari: “Apparentemente sembra controproducente, ma in realtà nulla ci ha gasato quanto i tifosi spagnoli e inglesi mandarci a quel paese quando dovevamo calciare un rigore”, ha confessato Bonucci. Chiellini e Bonucci sono riusciti, dunque, a incanalarsi su terreni più consoni alla materia sportiva. Hanno parlato anche dei “riti” che preludoni agli incontri importanti. “Durante l’Europeo li abbiamo avuti tutti: dalle musiche, alla grigliata dopo le vittorie, a Vialli che faceva finta di perdere il pullman. Su questo in particolare: è successo una volta e abbiamo vinto 3-0 e da lì in ogni trasferta da Coverciano il pullman partiva, dopo cinque minuti si fermava e arrivava Vialli che però era già lì pronto. Poi ovviamente le canzoni, tra cui quella napoletana che nemmeno noi sapevamo.”