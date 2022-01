Roma, trasporti e raccolta dei rifiuti a rischio: è allarme per i contagi record in Atac e Ama

Il temuto stop ai servizi essenziali, legato all’aumento dei contagi, si fa prospettiva concreta a Roma, dove sia Atac che Ama fanno i conti con il rischio di blocco per assenza di personale. Qualche avvisaglia c’è già stata, come la sospensione delle corse della Roma-Lido la sera del 31 dicembre o la chiusura della sede dell’Ama nel Municipio XV per un cluster che si è sviluppato tra i netturbini. I dirigenti delle due municipalizzate spiegano che i servizi non sono ancora al collasso, ma chiariscono che si reggono su un equilibrio precario e la situazione potrebbe precipitare da un momento all’altro.

In Atac 150 contagi e 450 autisti in quarantena

In Atac, attualmente, ci sono 150 autisti positivi e 450 in quarantena. Dunque, 600 unità in meno, mentre si attende la riapertura delle scuole con una certa apprensione. Perché se attualmente le assenze non hanno pesato più di tanto sulle corse, quando le attività riprenderanno a pieno ritmo e le corse dovranno aumentare per garantire maggiori standard di sicurezza le cose potrebbero cambiare. Anche perché, ha spiegato un dirigente dell’azienda al Messaggero, gli autisti Atac si ritroveranno a contatto con i ragazzi e il rischio contagi aumenterà.

Il rischio di un taglio del 20% delle corse

Per cercare di arginare i pericoli, l’azienda ha reintrodotto le catenelle che separano il guidatore dai passeggeri e si sta attrezzando per fornire al personale le mascherine Ffp2, diventate obbligatorie per chi sale sui mezzi pubblici. Ma si tratta di palliativi, in un contesto in cui i controlli sui limiti di capienza sono inefficaci, le distanze minime da rispettare sono una chimera e fra gli autisti ce ne sono diversi privi di Green pass: l’azienda ha già sanzionato oltre 160 dipendenti perché scoperti con un Green pass falso. Il timore, dunque, è che Roma possa trovarsi presto nella situazione di Napoli o Firenze, dove è già saltato il 20% delle corse.

Non solo Atac: anche in Ama è record di contagi

Non va meglio sul fronte dell’Ama, dove si contano circa 200 positivi e 200 addetti in quarantena. Il caso più eclatante è quello del Municipio XV, dove è stato necessario spostare addetti dagli altri territori per evitare il blocco della raccolta fino alla Befana. Anche altri quartieri, però, non se la passano bene: da San Giovanni a Prati, dal Tuscolano a Tor Bella Monaca, con buona pace del piano straordinario di pulizia della città che diventa sempre più un miraggio. E i sindacati se la prendono anche con le condizioni di lavoro, chiedendo un tavolo tecnico sull’emergenza Covid.