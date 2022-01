Meloni: «Dopo l’elezione del presidente della Repubblica, si vada subito al voto» (video)

«L’Italia ha solo un modo per uscire dal blocco creato da certa politica: elezioni subito per dare alla nazione un governo degno di questo nome. Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, la parola torni agli italiani». Il presidente di FdI, Giorgia Meloni, è tornata a ribadirlo con un post su Facebook.

La necessità di una maggioranza solida

Il commento di Meloni accompagna il video di un intervento del deputato di FdI, Giovanni Donzelli, a Dritto e Rovescio, su Rete4. «Questo blocco non serve alla Nazione», ha spiegato il parlamentare, sottolineando che l’unico modo per uscirne è restituire la parola agli italiani subito dopo l’elezione del presidente della Repubblica, in modo che i cittadini possano dare vita a «un parlamento omogeneo, con una maggioranza solida, che ha davanti 5 anni di legislatura e non 10 mesi di campagna elettorale».

Il rischio di un caos maggiore dopo il voto per il Colle

Soprattutto, che si tenga insieme su un «programma unico» e su un’idea condivisa di Paese. Una necessità quanto mai stringente ora che «la situazione nazionale è difficile e quella internazionale è difficilissima». «Serve un governo di forze con la stessa visione della Nazione», ha avvertito Donzelli, ricordando tra l’altro che il rischio è che, dopo l’elezione al Colle, l’attuale maggioranza si trovi più spaccata che mai, proprio «perché ci saranno da pareggiare gli scontenti e gli strascichi dell’elezione del presidente della Repubblica».

Meloni ribadisce la necessità di elezioni subito

E sempre su Facebook, Meloni ha anche postato l’intervento nel quale Paolo Mieli, ospite di PiazzaPulita, chiarisce a Corrado Formigli che «certo che ha senso andare a votare, questo Parlamento andava sciolto già tre anni fa». «Paolo Mieli – ha commentato la leader di FdI – manda in tilt Formigli in diretta, sostenendo la posizione di Fratelli d’Italia sul ritorno alle urne».