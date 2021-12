Pensioni in pagamento alle Poste dal 27 dicembre: si parte in ordine alfabetico fino al 3 gennaio

Le pensioni del mese di gennaio 2022 verranno accreditate a partire da lunedì 27 dicembre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 8.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Lo comunica Poste Italiane.

Pensioni erogate dalle Poste in ordine alfabetico

In continuità con quanto fatto finora e con l’obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell’Ufficio Postale di riferimento: i cognomi dalla A alla B lunedì 27 dicembre, dalla C alla D martedì 28 dicembre, dalla E alla K mercoledì 29 dicembre, dalla L alla O giovedì 30 dicembre, dalla P alla R venerdì 31 dicembre, dalla S alla Z lunedì 3 gennaio.

Le misure precauzionali introdotte per il Covid

Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. Le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane. Pertanto, ciascuno è invitato ad indossare la mascherina protettiva, ad entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, a tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.

Rispetto a chi la riceve in banca, per gli sportelli postali anche il sabato è un giorno utile per ritirare l’assegno, mentre le banche sono attive soltanto fino al venerdì. In attesa delle date ufficiali, con il calendario alla mano è possibile individuare i giorni del 2022 in cui verranno accreditate le mensilità delle pensioni