Fazio rimpiazza Giordano a “Fuori dal coro”: è una bufala ma il web ci casca. Ed esplode la rabbia

Ci voleva il caos dello stop a Mario Giordano e Paolo Del Debbio per mandare Fabio Fazio trend topic su Twitter. Così, quando puntualmente arriva l’annuncio di un cambio alla conduzione di Fuori dal coro, il cinguettio diventa un grido d’aquila che manda in tilt il web. Dove, da qualche ora, gira virale la foto con l’immagine del giornalista Mediaset in onda il martedì sera su Rete 4, seduto in poltrona a fare tappezzeria. In basso, il logo del programma. Il tutto accompagnato da una didascalia inquietante che recita: «Come vi avevo annunciato Fuori dal Coro viene sospeso per un mese. E non sarò più io a condurlo, ma Fabio Fazio che passerà a Mediaset. Si sa, chi dice la verità ne paga le conseguenze».

Giordano rimpiazzato da Fabio Fazio: la bufala (e il terrore) corrono sul web

Dunque, proprio così: è bastata la diffusione di una foto “fake” di Mario Giordano. Con una frase “firmata” dal giornalista che annunciava il passaggio di testimone con il collega di Raitre, a scatenare una tempesta di post da parte degli utenti che hanno preso sul serio l’annuncio. Facendo balzare #Fazio in tendenza su Twitter. Una tendenza, però, giustificata dall’indignazione e dalla riprovazione che gli utenti hanno espresso a chiare lettere. e a profusione.

Fazio diventa trend topic su Tw razie ai commenti indignati e sconcertati dei follower

Una pioggia di tweet che alimenta il traffico e promuove in materia di visibilità Fazio, mai così seguito come oggi su Twitter, nonostante si impegni settimanalmente per suscitare clamore e stupore invitando – e strapagando – star internazionali e vecchie glorie dello sport. Malgrado con l’ausilio della “fidata” Littizzetto ce la metta tutta a creare il caso, provocare scandalo: insomma, per azionare il vecchio meccanismo – sempre funzionale – del “parlatene male, purché se ne parli”…

Tutti con Giordano: l’ironia graffiante e il sarcasmo caustico su Fazio lo confermano

E a proposito di parlarne male, sono decine e decine i commenti degli internauti che, stupiti. Sconcertati. Indignati dalla “notizia”, commentano e imperversano sul social. Così, c’è chi si schiera in difesa di Giordano, per esempio postando: «Ritengo ingiusta la sospensione del programma #Fuoridalcoro per mettere a tacere il presentatore #MarioGiordano che ha solo svolto il suo lavoro di giornalista. Ponendo quesiti e cercando risposte. E leggere che verrà sostituito da #Fazio conferma le limitazioni all’informazione».

«Me lo immagino proprio Fazio passare dall’intervistare Lady Gaga a Capezzone»…

Chi ironizza beffardo sulla possibile mutazione della pelle del format nelle mani del buonista dem di Raitre e si sganascia: «Me lo immagino proprio Fazio passare dall’intervistare Lady Gaga all’intervistare Maria Giovanna Maglie o Capezzone». C’è anche chi la prende decisamente male, senza nemmeno cercare di razionalizzare o ironizzare. E tuona: «Dove arriva Fazio si crea il vuoto. Per questo la “Rai l’ha ceduto!”, esclama un altro ancora. E chi, al seguito del precedente follower, conferma e va oltre e giura online: «Dopo l’esclusione di Mario Giordano, sostituito da Fazio, prometto che non guarderò più Mediaset».

Incredulità e sgomento, ma a fake news svelata il sollievo vince sulla beffa

Tutti increduli e sgomenti pronti a dare per buona la notizia. Ma. quando la voce di quelli che riconoscono e smascherano la fake news si fa sentire, tutti tirano un sospiro di sollievo. E uno su tutti, chiosa così: «Se credono che Mario Giordano verrà sostituito da Fabio Fazio per la conduzione di #Fuoridalcoro, vuol dire che possono abboccare ad ogni bufala». Ma il sollievo è più forte e vince sulla beffa e il pensiero di essere stati appena beffati...