Fabio Fazio si sente il “padrone”, fa tutto quello che gli pare. E la Rai è complice di questo scempio

Se la Rai, concessionaria del servizio pubblico televisivo, non ottempera più al suo compito, ovvero quello di fornire un’informazione sempre plurale, libera e imparziale, non è forse lecito rimetterne in discussione la concessione? Più che un servizio pubblico è diventato il servizio privato del governo, dei grillini e del Pd che occupano ogni spazio occupabile in qualunque rete e a qualsiasi ora, nonostante i ripetuti richiami al pluralismo che anche da parte della Commissione parlamentare di vigilanza vengono fatti e che sono ripetutamente disattesi. Come quelli mossi nei confronti di una delle trasmissioni più faziose della Rai, Che tempo che fa, da sempre un porto franco dove il suo conduttore, nomen-omen Fazio, può fare tutto quello che gli pare senza che nessuno glielo impedisca.

Fazio invita chi vuole senza contraddittorio