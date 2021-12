Da Ricciardi, fosche previsioni: «Il picco è ancora lontano, a gennaio rischiamo 100.000 casi al giorno»

«Prevedo che a gennaio avremo un rialzo forte dei casi di Covid, il picco è lontano e dobbiamo ancora resistere». Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’Università Cattolica, lascia pochi margini a visioni ottimistiche o almeno speranzose. E ospite questa mattina a Sky Tg24, mette in guardia su possibili scenari imminenti, dichiarando: «Nel nostro Paese è prevedibile un numero di casi simile a quello visto negli altri Paesi d’Europa».

Ricciardi, «a gennaio avremo un rialzo forte dei contagi. Il picco è lontano, dobbiamo resistere»