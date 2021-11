Smart working, la ricerca: il martedì giorno ideale per l’ufficio, il venerdì per lavorare a casa

Volete incontrare i colleghi? Farvi vedere dal capo? Non c’è dubbio. Il giorno giusto per andare in ufficio è il martedì o, almeno, è quello in cui si ha la maggior probabilità di incontrarli. Il martedì, infatti, è il giorno in cui si registra il maggior numero delle presenze negli uffici.

È quanto emerge dall’analisi di Iwg – leader globale degli spazi di lavoro flessibile – presente in Italia con oltre 80 business center a marchio Regus, Spaces, Signature e Copernico distribuiti in lungo e in largo lungo la penisola. Da quando il lavoro ibrido si è affermato anche in Italia, ci siamo abituati a lavorare alternativamente da casa, da un ufficio di prossimità o da uno spazio di coworking e a passare talvolta dall’headquarter aziendale.

Il martedì è il giorno più gettonato per raggiungere i colleghi. Seguono a ruota il mercoledì e il giovedì – con presenze che si riducono rispetto al martedì, ma solo nell’ordine di un punto percentuale – evidenziando un trend di concentrazione del lavoro in presenza nel cuore della settimana. Non è il lunedì il giorno in cui si sta più volentieri a casa. Nel primo giorno della settimana, le presenze diminuiscono significativamente rispetto al martedì (-7% in media), ma mai quanto il venerdì, che si conferma in assoluto il giorno prediletto per il lavoro da remoto.