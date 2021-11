Germania, salgono i contagi e i land inaspriscono le restrizioni: green pass solo a vaccinati e guariti

Di fronte alla crescita dei contagi, in Germania le regioni inaspriscono le restrizioni senza aspettare il governo centrale. La scelta è quella del green pass 2G – vaccinati (geimpft) o guariti (genesen) – escludendo la possibilità di ottenerlo con un tampone negativo.

Germania, salgono i land con 2G

Dopo la Baviera, che stamattina ha imposto il 2G per alberghi e ristoranti e cancellato il mercato di Natale a Monaco, è stato il turno del Nord Reno Westfalia. Anche in questo land, il più popoloso della Germania, il premier Hendrik Wuest ha imposto il 2G. Ciò riguarda, i mercatini di Natale, i ristoranti e gli stadi di calcio, nonché altri grandi eventi. Per quelli legati alla tradizione dell’inaugurazione del carnevale, servirà un “2G plus”, ovvero vaccinati o guariti dovranno esibire anche un tampone negativo.

C’è anche il 3G

Più a sud anche il Baden-Wuerttemberg ha scelto il 2G, necessario ormai per accedere a ristoranti, musei, palestre, piscine e scuole di musica. Torna inoltre l’obbligo di mascherina nelle scuole. A est, in Turingia, il 2G viene imposto per entrare in ristoranti, bar, alberghi, ostelli e partecipare a grandi eventi. Il green pass servirà anche per i dipendenti di queste strutture, ma in versione 3G, anche con i “getestet”, ovvero chi ha un test negativo.

L’incidenza dei contagi in Germania è ormai salita a 312,4 casi per 100mila abitanti nell’arco di sette giorni, mentre una settimana fa si attestava a 213,7. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 265.

Il premier della Baviera chiede il 2G in tutta la Germania

È una situazione sanitaria sempre più grave, che coincide però con la transizione politica dal governo ad interim di Angela Merkel verso il nuovo esecutivo tripartita. La nuova formazione dovrebbe riunire Spd, Verdi e Liberali sotto la guida del socialdemocratico Olaf Scholz. I negoziati per la formazione della nuova coalizione sono in corso e Scholz promette una posizione comune per contrastare la pandemia. Si aspetta una proposta per il cruciale incontro di giovedì fra governo federale e governi dei land. Markus Soeder, premier conservatore della Baviera, chiede intanto il 2G in tutta la Germania.