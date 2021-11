Anche il tema dell’aborto per vendere dischi e calzini: la “Bestia” di Fedez ha perso ogni freno inibitorio

Anche Fedez ha la sua Bestia: una macchina di propaganda Social più cinica e disinvolta che mai, come dimostra la scelta di cavalcare un dramma come l’aborto per promuovere un prodotto discografico.

Con rara spregiudicatezza, chi cura gli interessi Social del 32enne rapper di Buccinasco, ha scelto infatti di fargli strumentalizzare le frasi di Alfonso Signorini contro l’aborto. Quello che è un dramma per milioni di donne, diventa materia per costruire una parodia grottesca. I simboli del Medioevo, compresa una Giovanna d’Arco che brucia sul rogo, e la scritta “Siamo contrari all’aborto in ogni sua forma”. Questo il tema scelto da Fedez per uno dei suoi “cartelloni elettorali”, che fanno parte del battage pubblicitario per reclamizzare il suo ultimo disco, Disumano. I pubblicitari che seguono la campagna Social di Fedez hanno scelto di fargli cavalcare appunto l’infuocata polemica sull’aborto scatenata dalle esternazioni sul tema di Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, mostrando di ritenere “medievali” le opinioni del conduttore.

Fedez sull’aborto cita Signorini

«Pari opportunità ma nel rispetto dei valori tradizionali», ironizzano ancora i Social media manager di Fedez a commento dell’immagine, che ritrae il signor Federico Lucia con un saio e una torcia per appiccare il fuoco. I Ferragnez muovono una macchina commerciale invidiabile. Non va dimenticato che Chiara Ferragni è anche entrata nel Cda di Tod’s e ha costruito un impero economico con pochi rivali tra gli influencer. Non a caso, il gioco dei rimbalzi prevede che a commentare la campagna di Fedez, sia appunto l’account della consorte. «Ma chi direbbe una cosa del genere nel 2021?», ironizza la biondissima “signora Lucia”.

Fabrizio Corona attacca la scelta di Fedez

L’artista (per mancanze di prove) su Instagram ha ricordato che l’acquisto dell’album consentirà di ricevere dei gadget (alcuni gratuiti altri limited edition). In particolare, una fantastica maglietta, un portachiavi e persino dei pregiatissimi calzini. Fabrizio Corona ha asfaltato Fedez con una storia su Instagram. «Tutto pur di mettere in secondo piano la musica. La musica è un accessorio dell’accessorio». E per infierire, Corona ha postato l’immagine presa dal profilo di Fedez in cui il cantante mostra il portachiavi e ha commentato con un velenoso: «Viva i Maneskin».