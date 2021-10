L’algoritmo che non ti aspetti, Twitter preferisce i contenuti di destra. Lo rivela una ricerca interna

L’algoritmo di Twitter predilige gli account di destra a quelli di sinistra. È il risultato inaspettato di una ricerca interna alla piattaforma social. Che rivela come spesso l’algoritmo che mostra i post agli iscritti preferisce contenuti di destra. Soprattutto in campagna elettorale

Twitter preferisce la destra alla sinistra

“Abbiamo analizzato milioni di tweet dal 1 aprile al 15 agosto 2020. Da account gestiti da funzionari eletti in sette paesi: Canada, Francia, Germania, Giappone, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti”, si legge su un post del blog del social network. “Gli analisti hanno usato questi dati. Per verificare quali tweet siano stati amplificati sul flusso di notizie. Quando viene selezionato il feed tramite algoritmo rispetto a quello cronologico”. Nel complesso, come riporta un servizio dell’Huffington post soprattutto nei periodi pre-elettorali, i contenuti politici finiscono con l’avere una predominanza sugli altri. E di questi quelli di destra sono stati mostrati più frequentemente.

I cinguettìi della destra sbilanciano l’algoritmo

“In sei paesi su sette – tutti tranne la Germania – i tweet pubblicati da account della destra politica hanno ricevuto un’amplificazione algoritmica maggiore. Rispetto alla sinistra, se studiati come gruppo”. Twitter non è sicura di cosa abbia causato questo sbilanciamento. La società ha sottolineato che “l’amplificazione algoritmica non è problematica in sé. Tutti gli algoritmi finiscono con l’amplificare i contenuti a cui sono applicati. Diventa problematica se sorge un trattamento preferenziale. In funzione di come l’algoritmo è costruito. Rispetto alle interazioni che le persone hanno con esso”. In seguito alla ricerca interna, Twitter ha annunciato di voler coinvolgere ricercatori esterni. Come ausilio per migliorare i sistemi alla base dell’organizzazione automatica dei contenuti.