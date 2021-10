Il popolo no Green pass: noi pacifici. E postano le immagini della polizia che picchia un fermato (video)

I no Green pass dopo la manifestazione di ieri si difendono e sui social attaccano la polizia. C’è infatti un video che rimbalza da stamattina sugli account social del cosiddetto popolo no vax. Un video di Local Team che documenta la carica della polizia quando i manifestanti si avvicinano a Palazzo Chigi. In particolare a un certo punto un gruppo di poliziotti si accanisce su un manifestante a terra, inerme, che viene tempestato di pugni da un uomo con una maglietta grigia. Probabilmente un poliziotto in borghese. Prima le immagini avevano mostrato i manifestanti con le mani alzate che gridano ai poliziotti che la manifestazione è pacifica. Poi la carica con il lancio di lacrimogeni.

In un altro video, lo stesso personaggio con la maglietta grigia che infierisce sul ragazzo fermato che giace a terra viene ripreso mentre si trova nel gruppo di manifestanti che dà l’assalto a una camionetta della polizia vicino piazza del Popolo. Coloro che hanno partecipato alla manifestazione si chiedono come sia stato possibile che tutto degenerasse in scontri violenti e danno la colpa agli “infiltrati” che avrebbero avuto lo scopo di sabotare la protesta.