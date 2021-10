Green caos, il pass verde mette nei guai anche i carabinieri: cacciati di notte da alloggi e caserme

Il venerdì nero del Green Pass, che da oggi diventa obbligatorio sul luogo di lavoro, non risparmia neppure i carabinieri. E così, mentre il fronte del porto si riscalda a Trieste e Genova. Coi dipendenti di tutti i settori professionali sul piede di guerra, tra disguidi e ritardi, il Nuovo sindacato carabinieri denuncia una vicenda che lascerà il segno. Un episodio reso noto in una nota sindacale che, nero su bianco, riporta: «L’Arma dei carabinieri ha dato ordine a tutti i militari alloggiati nelle caserme di uscire dalle camerette se non sono in possesso dal Green pass da questa mezzanotte». Non solo: nella stessa denuncia il sindacato di riferimento dei carabinieri aggiunge che: che il Comando generale «avrebbe dato la disposizione di ordinare a chi occupa le camere di lasciarle, paragonando l’alloggio al luogo di lavoro».

Cacciati dalle caserme i carabinieri sprovvisti del Green Pass

Immediata, dopo la denuncia, la reazione. Esternata sempre nella nota diramata dal Nuovo sindacato carabinieri, che annunciando l’intenzione di «intervenire in ogni luogo per difendere i propri colleghi cacciati in mezzo alla notte a cercarsi mezzi di fortuna», sottolinea che: «Nessun decreto ha mai imposto un’azione del genere che non ha precedenti nella storia dell’Arma». E che avrebbe messo in seria discussione la possibilità dei soggetti interessati dal provvedimento che sancisce l’espulsione momentanea di passare la notte «in maniera dignitosa».