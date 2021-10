Green Pass obbligatorio, la rivolta si allarga a macchia d’olio. FdI: «Il governo ha spaccato l’Italia»

Si preannuncia un venerdì nero. Il Green Pass diventa obbligatorio sul lavoro in Italia domani, 15 ottobre, per dipendenti pubblici e privati. Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo, riflettori puntati sui porti e sui trasporti, per le conseguenze che la giornata di domani potrebbe avere sull’attività ordinaria. La situazione più esplosiva è proprio a Trieste. Come già annunciato dal sindacato infatti, l’idea è paralizzare il settore della logistica bloccando il porto in segno di protesta contro la certificazione verde. Non solo contro il vaccino ma anche contro i tamponi.

Green Pass, il messaggio che arriva da Trieste

Da Trieste, “perno” mediatico del sistema portuale in queste ore, arriva il messaggio perentorio di Stefano Puzzer, portavoce dei portuali locali: «Blocchiamo tutto, il governo deve rendersi conto. Stanno perdendo il contatto con la realtà», dice a Non è l’Arena, su La7, ribadendo il no al Green Pass e scartando la soluzione di tamponi gratuiti per i lavoratori. La situazione appare più fluida in altri porti italiani.

«Abbiamo parlato con i colleghi degli altri porti, si vedrà venerdì. Noi abbiamo chiesto un appuntamento al prefetto, speriamo che il governo cancelli il decreto. Io sono vaccinato, ma non posso accettare di lavorare tranquillamente mentre miei fratelli, che hanno condiviso questi due anni con me, debbano stare a casa», aggiunge Puzzer. «Il porto di Trieste lavora al 90% con l’export: vogliamo vedere cosa dicono gli armatori europei quando vedono che le loro merci vengono bloccate per un decreto adottato solo in Italia». E se non ci sarà nessuna modifica alle norme? «Andremo avanti fino a quando non verrà tolto il Green Pass. Non lo stiamo facendo solo per i portuali, lo facciamo per tutti gli italiani».

Un braccio di ferro che preoccupa non poco, perché coinvolge quello che è uno dei principali snodi commerciali della Penisola, da dove passano oltre 3mila autotrasportatori ogni giorno, collegando di fatto l’Italia con Europa dell’Est, Turchia e Medio Oriente.

Ciriani (FdI): «No a muro contro muro, governo spacca l’Italia»

«Quello che per mesi il mainstream ha presentato come il governo dei migliori si è rivelato in realtà del muro contro muro con il risultato di spaccare l’Italia. E la vicenda dei portuali di Trieste lo sta confermando». A sottolinearlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani, questa mattina ospite di Radio Anch’io. «Il green pass oltre ad essere un obbligo vaccinale mascherato – avverte – è diventato una bandiera ideologica che in una visione manichea ha diviso i buoni dai cattivi. Da mesi Fratelli d’Italia propone test rapidi, anche salivari, per tutti sui luoghi di lavoro».

«Questo – spiega Ciriani – non solo garantirebbe quella pace sociale, che il governo con il suo furore ideologico sul green pass ha messo in discussione, ma soprattutto la sicurezza all’interno dei posti di lavoro più di quanto potrebbe il certificato verde digitale. Rinnoviamo, quindi, al governo da opposizione patriottica e responsabile quale siamo dall’inizio di questa legislatura l’invito ad abbandonare la logica dello scontro e di scegliere quella del dialogo», conclude Ciriani.

Green Pass, tensione anche a Genova

Il rischio di un’escalation, potrebbe coinvolgere anche altri porti della Penisola. A Genova, ad esempio, la tensione è molto alta.

A Genova, dove alcune aziende sono pronte a farsi carico del costo dei tamponi, i portuali non vaccinati sarebbero il 20% del totale. «Siamo assolutamente contrari a come si sta gestendo la questione Green Pass e tamponi. Se lo Stato ritiene che il vaccino debba essere obbligatorio, che lo renda tale, assumendosi le proprie responsabilità e senza delegarle ai lavoratori, tra i quali c’è tanto timore. Che si trovino altre soluzioni. In Italia ci sono 12 vaccini obbligatori; 13 non farebbero la differenza», dice all’Adnkronos Josè Nivoi, portavoce Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali (Calp) e dirigente sindacale Usb del porto di Genova.