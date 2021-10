Fanno sesso orale nella metropolitana di Milano davanti a tutti: la rabbia dei passeggeri

Scene vietate ai minori. È accaduto sulla metropolitana di Milano, su un treno della linea rossa. Lì due giovani si sono lasciati andare senza pudore a scene hot. I passeggeri sono rimasti allibiti. Qualcuno indignato è andato via, qualche altro ha sussurrato: «Ai miei tempi, neanche un bacio in pubblico…». Alcuni ragazzi hanno ripreso la scena col cellulare.

Metropolitana di Milano, le scene hot

Dal video che è diventato virale, i loro volti non sono riconoscibili. Si vedono le scarpe nere con i brillantini della ragazza e i jeans abbassati del giovane che ha sulle spalle una felpa messa al contrario. Le riprese sono finite prima sulla pagina Facebook «Milano bella da dio». Poi, di condivisione in condivisione, il video ha fatto il giro dei siti ed è stato condiviso migliaia di volte. Il ragazzo, come ricostruiscono molti quotidiani, si sarebbe abbassato i pantaloni e la ragazza davanti a lui, seduta, gli avrebbe praticato del sesso orale davanti a numerosi “testimoni”.

La reazione del web

Tra Facebook e Instagram tanti i commenti alla fotografia, molti sono indignati. Altri hanno ironizzato facendo un sarcastico accenno alle norme anti covid e al distanziamento da rispettare sui mezzi pubblici: «Basta, più decoro». E c’è chi dice: «Pensare che siamo ai tempi del distanziamento sociale». Difficile, osserva Leggo.it, che a questo punto si possa risalire alla coppia che, nel caso in cui fosse identificata, potrebbe rischiare un’accusa di atti osceni in luogo pubblico.

Il precedente a Milano

Sempre a Milano la scorsa primavera un’altra coppia si era fatta travolgere da una scandalosa passione tanto da distendersi alle spalle di un’edicola vicino alla stazione centrale e consumare un rapporto orale in pieno giorno. L’uomo e la donna erano ubriachi e fuori controllo. Forse, si legge su Libero.it, anche i due ragazzi della metropolitana «erano ubriachi di alcol e non di passione e, quindi, quel loro lasciarsi andare era la spia di un problema sociale. In ogni caso il video resterà per sempre su internet a raccontare di un pomeriggio scandaloso, di un viaggio hot sulla linea rossa».