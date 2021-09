Somalo arrestato a Rimini: quelle singolari coincidenze con l’11/9 e con la strage di Wurzburg

Per quel che riguarda gli sviluppi delle indagini coordinate dal pm Davide Ercolani sono attesi per oggi la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia di Somane Duula, indagato per tentato omicidio e tentata rapina. Il ventiseienne era arrivato a Riccione lo scorso 25 agosto, ospite di una struttura gestita dalla Croce Rossa ed è stato catturato sabato sera dopo un lungo inseguimento.

Sabato 11 settembre, il migrante somalo esce dalla struttura di Riccione sale sul bus 11 diretto a Rimini. All’altezza di Miramare, alle 18.50 due ispettrici addette alla verifica dei biglietti si avvicinano al giovane per un accertamento di rito. Dopo aver cercato di guadagnare l’uscita Somane tira fuori dallo zaino uno dei 5 coltelli e colpisce le due donne – la prima alla gola e all’avambraccio e la seconda al torace.

Negativo al test della cocaina

Durante la fuga, Duula cerca di rubare l’iphone del conducente di un’auto parcheggiata in sosta che ha pure minacciato con un paio di forbici. Quindi aggredisce la terza vittima: una ragazza alla vicina stazione del Metromare. La quarta vittima è una pensionata di 76 anni in Viale Regina Elena, a qualche chilometro di distanza. Non è terrorismo, ma la strategia è da terrorista del manuale Isis. Colpisce, semina il panico in zone diverse della città. Soggetti vulnerabili, donne. La quinta vittima è una bambino bengalese di 6 anni, ma il bersaglio è la mamma, colpito alla gola vivo per miracolo (guarirà in 60 giorni).

Alcuni testimoni hanno dichiarato di avere sentito il 26enne somalo gridare alcune frasi durante gli attacchi alle sue vittime. Anche in questo caso, la versione ufficiale è che fossero esclamazioni nella sua lingua e non ci fosse alcun riferimento a slogan religiosi.

La linea difensiva è pertanto quella dei disturbi di natura psichiatrica, in particolare manie di persecuzione. Tanto che la Procura sta valutando una perizia specifica. Somane Duula aveva denunciato un suo coinquilino accusandolo di minacce. Il giorno prima era stato segnalato alla Prefettura dalla Croce Rossa per aver aggredito gli operatori che gli stavano facendo un tampone. Non era un terrorista, ma se era ritenuto pericoloso, perché era libero di circolare liberamente?