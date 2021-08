Va bene la solidarietà a Di Maio. Ma le proteste no-vax sono figlie del delirio grillino

Sì, va bene, piena solidarietà a Luigi Di Maio per le minacce ricevute, con annesso invito ad estenderla a tutti i 5Stelle bersagliati dai no-vax. Ma avvertiamo sin da ora e al netto di ogni ipocrisia che la nostra è una solidarietà un po’ pelosa. Perché non ci trattiene dalla voglia di rinfacciare a lui e ai suoi consentanei alcuni atteggiamenti del passato in gran parte simili a quelli che oggi riemergono nelle proteste di chi pretende di elevare il vaccino a confine tra bene e male, dimenticando che è solo uno strumento della scienza per arginare la diffusione del virus. Basta infatti sostituire la parola “vaccino” con la parola “casta” per renderci conto che il delirio odierno è in realtà un deja-vu, un film già visto, seppur con altri attori e protagonisti.

Quando i grillini inseguirono Franceschini

Esagerazioni? Non si direbbe a riguardare un vecchio video con Dario Franceschini inseguito e braccato fin dentro un ristorante dove lo attendevano alcuni suoi colleghi. Ricordate? Correva l’anno 2013 e a minacciarlo, a raffiche di onestà-tà-tà-tà, erano i grillini ubriacati dal successo elettorale. Ma lo stesso stava per capitare a Massimo Giletti. Casta anche lui, come Franceschini. Sicuro, perché tutto il sistema – tv, politica, scuola, giornali, università, sindacato – pensava solo a perpetuare se stesso. All’interno di quelle mura tutto era appunto “casta”. E lì passava il discrimine tra bene e male. Apposta la narrazione grillina (Di Maio lo ricorderà bene) affrescava Montecitorio come un set di Gomorra, i parlamentari come altrettanti guaglioni di paranza e la poltrona come privilegio. Ora però erano finalmente arrivati i Nostri. Buonanotte.

Di Maio fu solidale con i Gilet Gialli

E non è che può bastare a giustificare la purezza delle origini o la naturale baldanza dell’inesperienza. E sì perché sono passati solo due anni da quando Di Maio (già ministro) e Di Battista s’inchinarono per baciare la pantofola ai Gilet Gialli francesi che ogni sabato mettevano Parigi a ferro e a fuoco. Che direbbe oggi se un suo omologo d’Oltralpe venisse in Italia in segno di solidarietà con i no-vax che lo hanno minacciato? Tutto questo c’è e nessuno può cancellarlo. Neppure l’interesse del Pd a dare una passata di colore sulla fatiscente facciata del MoVimento. Che a Letta piaccia o meno, le farneticanti proteste di questi giorni recano il segno del grillismo. Ieri politico, oggi sanitario. Il fatto che i suoi alleati siano i più esposti ne è la prova regina. Si sa: chi semina vento, raccoglie tempesta.