Tutti pazzi per il cane della Cirinnà: le 10 battute più divertenti sul tesoro trovato nella cuccia

«La Cirinnà ha trovato nella cuccia del suo cane 24 mila euro, e li ha dati ai carabinieri. Se li avessi trovati io avrei abbaiato di gioia». Vittorio Feltri commenta così il fatto di cronaca che tiene banco anche sui Social.

Anche il direttore di Libero ironizza sul caso Montino-Cirinnà, balzati sulle prime pagine dei giornali, quotidiani e testate online, per il ritrovamento nella loro azienda agricola di Capalbio di 24mila euro in contanti nascosti in una cuccia per cani ormai in disuso e saltati fuori durante i lavori di sbancamento del terreno. È stato lo stesso figlio del sindaco di Fiumicino e della senatrice dei Pd a chiamare i carabinieri per denunciare il fatto.

Oggi la notizia impazza sui social e ha dato spunto a un’infinità di battute. Eccone dieci tra quelle più divertenti su Twitter, Facebook e Instagram.

La top ten delle battute sul cane della Cirinnà



1) «Il cane della Cirinnà ha un conto bancario alla Monte degli Husky di Siena».

2) «Ho trovato questo cagnolino a Capalbio, qualcuno lo riconosce? Segni particolari: paga in contanti».

3) «Al cane della Cirinnà hanno concesso un fido».

4) «Dopo i 24 milioni trovati nella cuccia del cane, è caccia al gatto della Cirinnà»

5) «Il cane ha 24mila euro nella sua cuccia. E provate ancora a dire che non è il miglior amico dell’uomo».

6) «Fido ha lavorato come un cane altro che la Cirinnà»

7) «L’avvocato del cagnolino della Cirinnà dice che dovete farla finita con queste battute»

8) «Ultimora: il cane della Cirinnà ha comprato il Real Madrid»

9) «Venerdì sarò al Billionaire. Il segugio della Cirinnà fa il compleanno e ha preso un tavolo per gli amici»

10) «Immaginate se fossero stati trovati 24mila euro nascosti nella cuccia del cane di un politico di centrodestra che cosa sarebbe successo? Immaginate l’agenda mediatica, gli opinionisti, i vip, che cosa avrebbero fatto. Invece solo qualche trafiletto».

L’ultima battuta non fa ridere, ma chi non l’ha pensato stamattina leggendo i giornali?

(Nella foto di copertina una vignetta da Le più belle frasi di Osho da Il Tempo e da una pagina satirica Instagram)