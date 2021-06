Francia ko con la Svizzera: gli italiani si scatenano tra meme e sfottò: “Vieira, non parli più?”

L’eterna rivalità coi cugini francesi non tarda a riacutizzarsi. L’opera di Leonardo da Vinci, che come noto è conservata al Louvre di Parigi, puntualmente torna al centro della scena. E viene ritoccata a volte con la bandiera della Svizzera, altre con la maglia dell’Italia. L’impresa della Svizzera viene accostata ad altre recenti delusioni per i francesi: come quella all’Eurovision con la vittoria dei Maneskin davanti alla cantante transalpina Barbara Pravi. “Ferita” che all’epoca dei fatti provocò reazioni inconsulte e sgradevoli da parte francese.

Il Calciatore francese Vieira fatto a pezzi sui social

In tanti, poi, lo ricordavamo all’inizio, riprendono le infauste (per lui) parole dell’ex nazionale francese Patrick Vieira. Il quale, dopo le vittorie dell’Italia contro la Turchia e la Svizzera nella fase a gironi, aveva affermato: “Le prime due partite giocate sono state facili. Certo, devi sempre battere chi hai di fronte, ma ho dei dubbi sul fatto che l’Italia possa arrivare fino alla fine degli Europei“. C’è anche una foto diventata virale sui social: il volto dell’appassionato tifoso svizzero, sugli spalti durante il match contro la Francia: passato in cinque minuti dalla tristezza per la quasi eliminazione alla gioia irrefrenabile per il terzo gol degli elvetici allo scadere dei tempi regolamentari.