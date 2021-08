Scandalo sadomaso su Howard Rubin, ex braccio destro di Soros. “Ha torturato almeno 6 donne”

Il manager di Wall strett, Howard Rubin – ex consulente finanziario del miliardario George Soros – è stato accusato da diverse donne di aver abusato di loro fisicamente e sessualmente. durante sessioni sadomaso che sarebbero diventate violente.

Il 66enne managerr di Wall Street è accusato di aver pagato un numero di donne fino a 5.000 dollari per partecipare ai suoi giochi sessuali sadomaso all’interno di una “prigione sessuale”. Una alcova blindata nel suo attico a Manhattan, in una sorta di 50 sfumature di grigio, senza lieto fine.

Secondo il New York Post , le sei donne – tra cui ex Playboy Playmates, spogliarelliste e modelle – chiedono almeno 18 milioni di dollari di danni. Il processo civile è fissato per novembre.

Le denunce espongono raccapriccianti dettagli delle violenze. Incluso il fatto che Rubin avrebbe «colpito il seno di una donna così violentemente che la sua protesi destra si è capovolta». Un danno irreversibile, tanto che il «chirurgo plastico non è nemmeno stato in grado di operare sul suo seno».

Un’altra delle accusatrici ha affermato che mentre era legata, Rubin le ha detto: «Ti violenterò come stupro mia figlia». Quindi ha proceduto con un vero e proprio stupro.