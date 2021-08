Roma, panico a Finocchio: non entra all’Eurospin perché senza mascherina e spara alla guardia giurata

Follia a Finocchio, borgata a est di Roma. Pretende di entrare al supermercato senza mascherina e spara al vigilante. Sono stati attimi di terrore al Casilino, quando l’uomo ha discusso con un vigilante dell’Eurospin di via Corleone. L’uomo era sicuro di poter entrare tranquillamente, che nessuno avrebbe ostacolato il suo ingresso. E invece no. L’uomo non ha fatto i conti con i controlli. La guardia giurata presente nel supermercato gli ha, infatti, chiesto di indossare la mascherina. Ma lui si è rifiutato. A quel punto il vigilante lo ha invitato ad uscire dal supermercato. L’uomo per niente tranquillo è uscito a malincuore dal supermercato.

Roma, paura a Finocchio

Il caso sembrava chiuso: l’uomo si è allontanato a bordo di uno scooter. Le cose però poco dopo sono degenerate. All’uomo infatti non è andata giù la richiesta di rispettare le regole e il conseguente divieto di entrare nel supermercato. Così è tornato sul posto stavolta a bordo di un’auto e armato di pistola.

L’uomo spara al vigilante

Ha individuato la guardia giurata ed ha fatto fuoco. Per fortuna il vigilante è stato pronto a schivare il colpo. Il proiettile è finito conficcato nella vetrina. L’aggressore esploso il colpo è quindi fuggito via sgommando, lasciando dietro di sé numerosi testimoni in preda al panico. Sul posto sono arrivati la scientifica e gli agenti del Commissariato Casilino. Effettuati i rilievi, recuperate le immagini delle telecamere, i poliziotti sono sulle tracce dell’uomo.