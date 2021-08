Prime proteste contro i Talebani in diverse città dell’Afganistan: due morti a Jalalabad

Dopo le prime fughe disperate e in massa per lasciarsi alle spalle il più velocemente possibile il nuovo Afghanistan sul quale, da qualche giorno, regnano i Talebani, ora, forse anche di fronte alle miti e conciliatore dichiarazioni degli ex-studenti delle scuole coraniche che professano buone intenzioni, rispetto dei diritti umani, aderenza alle regole del vivere civile e auspicano rapporti di buon vicinato promettendo di non promuovere vendette, di non ospitare i terroristi di Al Qaeda e di chiudere con la coltivazione di oppio e il traffico di stupefacenti, qualcuno inizia a riprendere coraggio e spuntano le prime manifestazioni di protesta contro i nuovi padroni.

Il New York Times scrive di proteste in almeno due città, quelle di Jalalabad e Khost.

Nella prima la risposta è stata la forza, con i Talebani che hanno aperto il fuoco contro i manifestanti – “centinaia”, secondo il Nyt, scesi in strada con enormi bandiere afghane da contrapporre a quella dei Talebani – e picchiato dimostranti e reporter.

Jalalabad, capoluogo della provincia orientale di Nangarhar, è da tre giorni in mano agli ‘eredi’ del movimento del mullah Omar.

Al-Jazeera ha riferito di almeno due morti e dieci feriti.

Anche a Khost, capoluogo dell’omonima provincia, tante persone sono scese in strada, scrive il Nyt, e il sito di notizie Khaama Press riferisce che anche qui la protesta è degenerata e i Talebani hanno aperto il fuoco “in modo indiscriminato“.

Il sito parla poi di decine di giovani che si sono radunati nella provincia di Kunar e di video che arrivano dal capoluogo Asadabad dove la bandiera afghana è stata issata su un minareto.

Sabato scorso i Talebani hanno rivendicato di avere il controllo della città. Anche la Bbc riferisce di proteste a Jalalabad, Kunar e Khost, mentre al-Jazeera parla di proteste dilagate da Jalalabad a “diverse altre province” senza entrare nei dettagli.

Ieri a Kabul c’era stata la mini protesta di un gruppetto di donne che rivendicava i diritti conquistati.

E domani sarà un altro giorno “caldo”: ricorre l’anniversario dell’indipendenza afghana dai britannici.