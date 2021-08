No Green pass, marea umana in Francia: 240mila persone. Manifestazioni anche in Italia

Proteste in tutta la Francia, per il quarto sabato consecutivo ed in pieno agosto, contro il Green Pass. Verso le 13 è iniziata la manifestazione a Parigi, con gli oppositori all’entrata in vigore, prevista per lunedì prossimo, del passaporto sanitario che sono partiti in corteo da pont de Neuilly. I detrattori del Green Pass, dunque, non si arrendono neanche in Francia, malgrado la convalida delle misure da parte della Corte Costituzionale. Stando a quanto comunicato dal ministero dell’Interno di Parigi, per tutto il pomeriggio sono state quasi 240mila le persone scese in strada in tutto il paese, 17mila dei quali nella sola capitale. Al quarto fine settimana di mobilitazione, la protesta cresce: il 31 luglio erano stati 204mila a scendere in piazza nel paese per contestare le nuove misure.

No Green pass, dalla Francia a Milano

Quella di oggi è stata la mobilitazione più grande andata in scena finora. I dimostranti sono scesi in piazza nelle principali città del Paese, da nord a sud. Affollati, oltre a quello di Parigi, soprattutto i cortei di Nizza e di Lille. Non sono mancati momenti di tensione con la polizia: il bilancio è di 35 fermi e di sette feriti lievi tra gli agenti.

Anche a Milano come nel resto d’Italia sono tornati oggi a manifestare i ‘no green pass‘. Un corteo, iniziato nel tardo pomeriggio, è ancora in corso: da piazza Fontana i manifestanti si sono diretti in Duomo per poi spostarsi verso Porta Venezia e quindi piazzale Loreto. Sarebbero circa 5mila le persone che hanno sfilato contro la certificazione da esibire per dimostrare di essere ‘Covid free’, con un tampone o con la vaccinazione. Disagi principalmente sul fronte della circolazione, con alcuni mezzi pubblici in superficie che hanno dovuto deviare il loro percorso.