Milano, bimbo di 3 anni travolto da un camion: era sulle strisce con la mamma. Tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata a Milano, dove un camion ha travolto un bimbo di 3 anni travolto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla mamma. E successo tutto tutto nel giro di brevi, drammatici istanti, questa mattina alle 9.40 in via degli Etruschi, in zona Molise. Il piccolo è stato soccorso dal 118, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda, con fratture a gamba e piede. Ora la dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia locale.

Milano, bimbo di 3 anni investito da un camion in via degli Etruschi

A quanto risulta dalle prime ipotesi che i vigili, alle prese con i riscontri del caso, hanno formulato per ricostruire dinamica e tempistica dell’incidente, il camion stava percorrendo viale Molise in direzione di Piazzale Cuoco, quando al semaforo all’altezza di via degli Etruschi ha girato a destra. Travolgendo il bambino, che stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla madre. Le condizioni del piccolo inizialmente sono apparse gravi. Il bimbo è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove poi, miracolosamente, è stato accettato al pronto soccorso come codice giallo.

Il bimbo, ricoverato al Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita

Da quanto riferisce sul caso il sito di Milano Today il camionista alla guida del mezzo «si è subito fermato a prestare soccorso». Mentre «la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e un’automedica». I sanitari hanno provveduto tempestivamente a stabilizzare il bambino prima che i soccorritori lo trasportassero al nosocomio milanese. Le sue condizioni sono serie, ma il piccolo non sembra essere in pericolo di vita. Per quanto riguarda il camionista, invece, le autorità locali stanno valutando se sottoporlo agli accertamenti tossicologici.