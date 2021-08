Milano, albanese minaccia l’amante con video hard. Lei lo intrappola con un microfono addosso

Un caso di revenge porn nell’hinterland milanese: un albanese minaccia l’amante di pubblicare un video hard. Una relazione occasionale si è trasformata per una donna in un incubo. L’uomo, un albanese di 40 anni, con il quale aveva da qualche tempo una relazione l’ha, infatti, ricatta e minacciata di pubblicare online i video dei loro rapporti sessuali. Ma lei non si è fatta intimidire e si è rivolta ai carabinieri. In questo modo ha fatto arrestare l’uomo dopo avergli teso una trappola.

Un albanese minaccia di pubblicare video hard

Ecco la storia. La donna ha conosciuto per caso un albanese 40enne. La coppia si è incontrata alcune volte tranquillamente. Una relazione che appariva tranquilla. Poi però per la donna è arrivata la batosta.