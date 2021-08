Gabbiano ruba un panino e viene ucciso: rissa a Capri a colpi di ombrellone tra italiani e spagnoli

Rissa con un ferito ieri sulla spiaggia di Marina Grande, a Capri, dopo che un uomo ha ucciso con un sasso un gabbiano (numerosissimi e di razza pregiata sull’Isola Azzurra) che gli aveva rubato un panino. Tre turisti spagnoli sono infatti intervenuti protestando per il gesto e ne è nata una rissa nella quale un dipendente della funicolare intervenuto per calmare gli animi è stato ferito alle gambe con un manico di ombrellone.

Rissa per un gabbiano a Capri, interviene la polizia

Immediata è scattata la richiesta di potenziamento dei controlli e di un presidio di sicurezza sulla spiaggia di Marina Grande da parte dell’Unione Nazionale Consumatori di Capri, con nota trasmessa a mezzo pec, a firma del delegato avv. Teodorico Boniello, alla Prefettura di Napoli, alla Polizia Municipale di Capri ed alla Capitaneria di Porto.

Nella nota, Unc racconta del “gravissimo episodio di violenza di ieri”, quando, “dinanzi a donne e bambini, due gruppetti di bagnanti se ne sono date di santa ragione, per futili motivi, senza che nessuno riuscisse a fermare gli atti di violenza. Addirittura, per come raccontato da alcuni nostri iscritti, presenti in loco, si è scatenata una forte lite con tanto di ombrelloni usati a mo’ di bastoni, durata per una decina di minuti”, prosegue l’associazione, che per questo chiede, “soprattutto in vista dell’incremento dell’indotto turistico di Ferragosto”, che sia garantita la sicurezza dei bagnanti e monitorata l’applicazione della normativa anticovid, “mediante continui controlli e l’installazione di un presidio fisso di sicurezza”.