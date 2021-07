Paura a Capri, bus scivola dalla scarpata a Marina Grande: 19 passeggeri feriti, morto l’autista (video)

Incidente a Capri. Un minibus con a bordo una ventina di persone è uscito di strada precipitando per alcuni metri nella zona di Marina Grande. Sul posto sono presenti i soccorsi che stanno recuperando i passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato ferite. Diciannove, in tutto, sarebbero i feriti, di cui due in condizioni serie. L’autista del bus sarebbe morto. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’hotel Belvedere e Tre Re intorno alle 11.30 di oggi, 22 luglio. Durante una manovra l’autobus avrebbe colpito la ringhiera di protezione, che avrebbe ceduto, e il mezzo è precipitato nel burrone sottostante. A quanto si apprende il pullman era pieno di persone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118, da Napoli sono partiti i Vigili del Fuoco con un elicottero da soccorso; le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Sono due i passeggeri del minibus precipitato a Capri trasportati in elicottero all’Ospedale del Mare di Napoli perché in gravi condizioni. Uno dei due è un bambino, che ha riportato una doppia frattura. L’elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato sull’isola dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell’isola di Capri oltre che su quello del comune di Napoli.

Un elicottero con supporto medico infermieristico è stato inviato a Capri dalla Asl Napoli 1 Centro, azienda sanitaria competente sul territorio dell’isola di Capri. Tutti i medici reperibili sull’isola di Capri sono stati inviati in ospedale per la cura dei pazienti.

Incidente a Capri, paura anche sulla spiaggia e al porto

L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il minibus, con a bordo circa 10 passeggeri, era partito dal porto di Marina Grande e aveva percorso alcuni metri di via Marina Grande, attraversando le prime due curve, quando per motivi ancora da accertare è uscito fuori strada, precipitando per circa 5 metri nei pressi di uno stabilimento balneare. Sul posto sono subito giunti i soccorsi e le forze dell’ordine. Non risultano morti né, al momento, feriti gravi. Indaga la Polizia di Stato.

Paura anche sulla spiaggia sottostante della Marina Grande di Capri, per il boato avvertito improvvisamente. Qualcuno ha pensato a una frase.

